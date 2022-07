Lyt til artiklen

I en tid, hvor priserne på det meste er eksploderet, coronaen har hærget, og mange må spare på pengene, er en særlig form for ferie blevet yderst populær:

Overnatning under åben himmel i den danske natur.

På fem år er antallet af bookinger af shelterpladser i de statslige naturområder steget med over 100.000, således at der sidste år var hele 270.000 overnatninger.

Det skriver DR på baggrund af tal fra Naturstyrelsen.

Hvordan holder du sommerferie i år?

Den store interesse for at sove under åben himmel betyder også, at A. P. Møller Fonden har bevilget 16 millioner kroner til 300 nye sheltere, som vil blive opført rundt om i hele landet.

Med 300 nye sheltere er der udsigt til, at endnu flere vil søge ud i skovene for at sove.

Så det gælder om både at finde plads til de mange skovgæster og skovens vilde dyr.

»Naturen er robust. Vi har planlægning for, hvorhenne i skoven vi vil have hvad. Så vi tænker os om, hvor vi placerer de nye sheltere,« siger Paul Andersen, der er skovfoged i Naturstyrelsen, til DR.