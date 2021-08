Natten til lørdag var en bilist involveret i et uheld med en løssluppen ko lidt syd for Aarhus.

Peter Kiil var ude at køre en tur i sin Citroën på Gammel Horsensvej ved Solbjerg, da en modkørende pludselig laver en uventet U-vending, som fik bilisten til at undre sig og sætte farten ned for at taget et kig i bakspejlet.

»Da jeg kigger tilbage på vejen, ser jeg noget, der bevæger sig ud ad øjenkrogen. Det næste, jeg ser, er et kohoved på min forrude,« siger bilisten, Peter Kiil, til TV 2 Østjylland.

Påkørslen af koen resulterede i, at bilen blev smadret. Peter Kiil selv var dog uskadt. Han parkerede lidt længere nede ad vejen på en rasteplads og begyndte at gå tilbage til der, hvor ulykken skete. Koen var dog løbet væk, fortalte flere bilister, der var stoppet op.

Til B.T. fortæller Peter Kiil, at lørdagens påkørsel var en træls oplevelse.

»Det er aldrig sjovt at køre et dyr ned. Den kom løbende ind fra siden og over vejen. Det er godt, at jeg ikke ramte den fuldstændigt frontalt. Jeg rammer kun hovedet af koen. Det kunne være gået helt anderledes,« siger han.

»Bilen har det ikke så godt. Den er formodentligt totalskadet. Det er bilen og koen, som det er gået mest udover.«

Østjyllands Politi kunne til TV 2 Østjylland fortælle, at en hundefører samt hund næste morgen havde fundet den tilskadekomne ko og aflivet den.

Koen var en del af en hel flok, der havde sneget sig væk fra en landmand i området ved Solbjerg. Politiet skrev allerede tidligere på dagen, at de havde flået flere meldinger om en flok køer i trafikken.

Til B.T. fortæller pressemedarbejder i Østjyllands Politi Janni Lundager, at sagen nu er overstået for politiets vedkommende.