Den japanske bilgigant Toyota varsler et muligt gennembrud i selskabets udvikling af batterier.

Ved udviklingen af et såkaldt tørstofs-batteri (på engelsk 'solid-state', red.) som snart indenfor få år skulle være på vej, kan det lykkedes Toyota at producere elbiler med stor rækkevidde, samtidig med at man halverer vægten og prisen på batterierne.

Det skriver flere internationale medier – blandt andet The Guardian og Financial Times.

Læs også: Kapitalforvalter fremhæver 'attraktiv' aktie med langsigtet potentiale



Ifølge Toyota vil selskabet være klar til at kommercialisere den nye type batteri så tidligt som i 2027 – og det kan få stor betydning, da den nye type batteri er en klar forbedring i forhold til de nuværende batterier.

Ifølge Keiji Kaita, der leder Toyotas udviklingsafdeling indenfor det grønne område, har Toyota nu fundet en måde at gøre tørstofsbatterierne robuste og holdbare, og det kan gøre dem klar til at masseproducere i 2027-2028:

»Når det kommer til både vores litium-ion-batterier og tørstofs-batterier, så gør vi efter at ændre den situation, hvor batterierne er alt for store, tunge og dyre drastisk,« siger Keiji Kaita ifølge Financial Times, og tilføjer:

»Når det kommer til potentialet, så går vi efter at halvere alle disse faktorer.«

Læs også: Kapitalforvaltere advarer: Det kan være farligt at jagte yderligere kursfremgange

Ifølge Toyota vil en elbil med det nye batteri kunne få en rækkevidde på op til 1200 km, samtidig med, at den vil kunne blive opladt på 10 minutter eller mindre.

Planerne for de nye tørstofsbatterier har været med til at sende Toyota-aktien op med 13 pct. siden planerne blev lanceret i juni måned, skriver Financial Times.

Toyota-aktien er steget med 32,6 pct. i 2023 målt i lokal valuta. Til sammenligning er de globale aktier i MSCI World-indekset steget med 14,2 pct. målt i dollar.

Læs også: Børshus: 10 billige udbytteaktier til din portefølje



Læs også: Så voldsom er lønforskellen imellem kvinder og mænd

Denne artikel er fra Euroinvestor.