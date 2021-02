Subaru Impreza er en ikonisk bil, hvor den i Norge var eftertragtet i starten af dette årtusinde, da rallykøreren Petter Solberg hev store triumfer hjem i modellen.

Den var ikke blot eftertragtet blandt almene borgere, men også i kriminelle kredse.

I 2004 forsvandt en bil af modellen sporløst. Nu er den til stor forbløffelse dukket op 16 år senere, skriver norske TV 2.

Norges største inkassobureau, Lindorff, blev dengang kontaktet af en bank, da ejeren af bilen ikke betalte af på billånet. De kunne slet ikke få kontakt til ejeren, og derfor blev det antaget, at bilen var blevet fragtet til udlandet, og formentlig var blevet solgt på ulovlig vis et sted i Østeuropa.

»Det viste sig at være vanskeligt at opspore bil og ejer. Ejeren opholdt sig i udlandet, og der blev med jævne mellemrum foretaget undersøgelser i sagen, men både bil og ejer var forsvundet sporløst,« fortæller Thor Ivan Østbye Bergmann, der er ansat hos Lindorff.

Mange biltyverier sker ved, at de kriminelle lånefinansierer en bil og herefter fragter den til udlandet uden at betale af på gælden. Her bliver de så ofte solgt på det sorte marked.

Den stjålne Subaru Impreza var nærmest gået i glemmekassen, da den pludselig dukkede op sidste år. I udlandet. Men ikke i Østeuropa.

»Svensk politi modtog en henvendelse fra en bekymret borger om en ældre ejer af et værksted i en lille by. De rykkede ud, og i hjørnet af værkstedet stod en Subaru Impreza overdækket af støv,« lyder det fra Bergmann, der fortsætter:

»Bilen havde ikke et registreringsnummer, men chassisnummeret stemte overens med det, som stod i Lindorffs database, og så var sagen opklaret.«

Bilen var i overraskende god stand, og det var kun motoren, der krævede en kærlig hånd. Den havde kørt 56.000 kilometer, men en øldåse i bilen indikerede, at den ikke var blevet brugt siden 2014.

Nu bliver den istandsat, så den kan sælges igen.

Biltyverier som disse var i starten af 00erne et kæmpe problem i Norge. Over 16.000 tyverier blev registreret i år 2000, men integreringen af startspærrerne har sidenhen kraftigt reduceret antallet af stjålne biler, så der i 2019 kun blev anmeldt 2.790.