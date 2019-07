Det er ikke kun i centrum af de store byer, det kan være svært at finde en plads til sin bil. Også i flere parcel- og rækkehuskvarterer oplever husejerne nu problemer med parkering og trafiksikkerhed, skriver DR P4 København.

Det sker efter ti år, hvor andelen af familier med flere biler er vokset med knap 40 procent, viser tal fra Danmarks Statistik.

Det betyder, at 525.400 familier pr. 1. januar i år rådede over flere biler.

Jacob Clausager Johansen bor i Lyngby-Taarbæk Kommune med sin kæreste og sin datter på fire år. Han oplever, at de mange biler på fortovene forringer trafiksikkerheden i det ellers rolige boligkvarter.

- Her bor mange børn, der skal til og fra skole eller daginstitution, og det mindsker trafiksikkerheden, fordi det kan være svært at overskue, om der kommer cykler, biler eller gående, siger han til DR P4 København.

I et andet kvarter et par hundrede meter derfra, bor Henrik Brade Johansen. Han har boet i sit rækkehus i 33 år, og han har godt bemærket, at der er kommet flere biler til.

- Det er et problem, fordi de ikke bare parkerer foran husene men også ude på hovedvejen. Folk med mere end én bil kan ikke holde foran husene. De fylder, det ser grimt ud, og det skaber trafikale problemer, siger han.

De to husejere får opbakning fra formanden for Parcelhusejernes Landsforening, Allan Malskær. Han kender til parcelhusområder, hvor større biler har svært ved at komme frem på grund af parkerede biler på begge sider af vejene.

Han mener, at kommunerne bør sørge for bedre parkeringsforhold ved at oprette flere parkeringspladser på grunde ved udstykninger eller ved at opføre fælles parkeringsområder.

- Det giver lettere oversigtsforhold, når der er cyklister og løbehjul på gaden, siger han og afviser, at det er en løsning, at familierne dropper at have mere end én bil, fordi der kan være langt til nærmeste togstation eller bus.

- Det vil forringe livskvaliteten med færre biler. Det tror jeg ikke, folk vil acceptere, siger han til DR P4 København.

Formanden for Lyngby-Taarbæk Kommunes teknik- og miljøudvalg, Sigurd Agersnap (SF), beskriver parkeringssituationen som et 'wild west' i nogle kvarterer. Han har modtaget flere henvendelser fra borgere, der er utrygge ved at lade deres børn cykle på vejene.

Sigurd Agersnap mener, at løsningen på den lange bane er bedre kollektiv trafik, der kan lokke familierne ud af bilerne. På den korte bane er løsningen at bygge fælles parkeringspladser og indføre parkeringslicenser, som man kender det fra Københavns Kommune.

- Det handler om at få bilerne væk fra vejene, hvor der er cyklister og børn på vej til og fra skole, siger han og oplyser, at udvalget ser på sagen efter sommerferien.

Tilbage hos Jacob Clausager Johansen og Henrik Brade Johansen bliver udvalgsformandens forslag om parkeringslicens dog modtaget med skepsis.

- Mange er flyttet hertil fra byen, hvor de har oplevet en form for hetz som bilist, fordi man skal betale for at parkere og har svært ved at finde en parkeringsplads, siger Jacob Clausager Johansen, der hellere ser, at man begynder at parkere ved de store arbejdspladser efter lukketid.