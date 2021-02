Forestil dig, at du sætter dig ind bag rettet i en bil. Kører ud på motorvejen. Og herefter fuldstændig miste bevidstheden.

Det er lige præcis, hvad en bilist gjorde lørdag på den østjyske motorvej.

Og hvor langt kørte han så bevidstløs i sin bil?

Lad os prøve at tælle antallet af kilometer:

Personen er alene i bilen, og har nok fået et ildebefindende Vagtchef Jørn Bystrup til TV Syd

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kilometer kørte han åbenbart bevidstløs på motorvejen.

Kørslen var dog ikke uden nogen former for uheld.

Bilen med den bevidstløse chauffør blev ved med at ramme ind i det midterste autoværn på motorvejen, men på trods af det fortsatte bilen.

»Personen er alene i bilen, og har nok fået et ildebefindende. Det er sandsynligvis en form for drive-assist eller fartpilot, der gør, at den fortsætter så længe,« forklarer Jørn Bystrup, vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, til TV Syd.

Helt konkret startede dramaet omkring Løsning, nord for Hedensted, og strakte sig over 15 kilometer i sydgående retning over Vejlefjordbroen til omkring Vejle S, hvor bilen blev stoppet.

Ifølge vagtchefen blev bilens ene fordæk revet op undervejs.

Han slår fast, at politibiler afskærmede bilen fra andre bilister, og til sidst fik man stoppet bilen, da en politibil lagde sig ind foran den.

Føreren af bilen er kommet på skadestuen for at blive undersøgt, men var ikke umiddelbart påvirket af alkohol eller stoffer, oplyser politiet til TV Syd.