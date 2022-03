For et par uger siden traf retten en afgørelse, der har vakt stor opsigt.

»Hvis man i stedet for at give en middag, giver en fordel i form af opgaver, som i denne sag løber op i 800.000 kroner, er det ikke bestikkelse, hvis bare man betaler moms og skat af pengene. Kan det virkelig være rigtigt?« siger formand for Transparency International Jesper Olsen til B.T.

Reaktionen kommer i kølevandet på, at tidligere politichef Bettina Jensen og hendes konsulentveninde Mariann Færø blev frifundet i retten for bestikkelse.

Nu er frifindelsen blevet anket til landsretten.

