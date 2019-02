I TV 2 Zulu-programmet 'Date Mig Nøgen' får en person præsenteret fem nøgne kroppe. Gradvist bliver mere og mere af kroppene afsløret - og efter hver runde skal en 'krop' vælges fra. Til sidst skal den person, der er tilbage som den sidste, på date.

En af dem, der blev valgt fra, er Betina.

Hun synes, det var grænseoverskridende at være med i programmet, men hun er også glad og stolt over, at hun deltog.

»Der er jo ikke noget seksuelt i det. Det er jo ikke fordi, det er krænkende eller noget,« siger Betina, som beskriver oplevelsen som 'afslappet' og 'stille og roligt'.

»Jeg var hjemme hos en kammerat, som havde tre andre venner med. Og de synes, det var sjovt at sætte programmet på. Men det, der var mest grænseoverskridende for mig, var at høre min egen stemme, og det var dét, der trickede mig. Det var ikke alt det andet.«

Betina gjorde sig da også få overvejelser omkring at deltage, da det ville betyde, at hele hendes omgangskreds ville kunne tænde for sit tv og se hende - nøgen.

»Jeg blev hurtigt enig med mig selv om, at de kender mig og ved, hvad jeg står inde for, så hvis du kunne dømme mig, så er det jo deres problem og ikke mit. Der er ikke nogen fra min egen omgangskreds, der har sagt ‘ad’ eller noget som helst. De ved, at jeg altid har været lidt stille og indadvendt, så de synes bare, det er så sejt og modigt gjort,« siger Betina.

Siden programmet blev sendt har Betina også fået flere henvendelser. Både fra folk, hun kender i forvejen, men også fra fremmede.

»Jeg har fået over 1.000 'likes' på en datingside. Det var lidt vildt. Og så har jeg fået beskeder både på sms og messenger,« siger Betina, som føler sig mere afslappet omkring at skulle date efter at have været med i programmet.

»Det gør, at jeg er lidt mere afslappet i forhold til de folk, jeg skriver med nu. For de har set det værste. Så når de skriver, er det fordi, de oprigtigt kan lide det, de ser, og ikke det pænere billede af, hvem jeg er,« siger Betina, som sagtens kunne finde på at melde sig til programmet igen.

Magnus var en af de 'nøgne kroppe' i afsnit to. Han blev valgt fra lige på falderebet, da de kun var to tilbage.

»Jeg havde ikke regnet med at komme så langt. Jeg er bare overrasket,« siger Magnus.

Magnus (i den røde boks) blev også valgt fra. Han mener, danskerne er alt for kropsforskrækkede. Foto: TV 2 Vis mere Magnus (i den røde boks) blev også valgt fra. Han mener, danskerne er alt for kropsforskrækkede. Foto: TV 2

Magnus er også af den opfattelse, at folk er for kropsforskrækkede.

»Det var ikke voldsomt at være med - jeg har et afslappet forhold til min krop. Jeg synes klart, folk er blevet kropsforskrækkede, virkelig. Bare i folkeskolen, når man havde idræt, var der mange, der gemte sig,« siger Magnus.

Ifølge Magnus kan programmet være med til at vise folk, at det er okay at se ud, som man gør - og at alle er forskellige.

»Der er en mandekrop og en kvindekrop - og så kommer de i forskellige modeller.«

Magnus har også kun fået positive henvendelser, siden programmet blev sendt, og han ville gerne stille op i det igen, hvis det skulle blive aktuelt.

»Mine venner og kollegaer synes, det er sjovt og friskt. Der er mange, der har skrevet til mig, som jeg kender: 'Jeg så dig, det var modigt!' Og når jeg går på gaden, kan jeg godt se, folk kigger,« siger Magnus, som heller ikke gjorde de store overvejelser inden optagelserne.

Magnus havde forinden set den engelske udgave af 'Date Mig Nøgen' og havde sagt til sig selv, at hvis det kom til Danmark, skulle han melde sig.

Og det er han glad for, han gjorde.