Nørre Aaby Bageri har papir på, at det laver Danmarks bedste romkugler. Nu har bageriet fået en lidt kedeligere anmærkning: En sur smiley. Og en bøde på 15.000 kroner.

»Det her er et teknisk knockout, og det er vi lidt kede af, for vi bruger mange penge og kræfter på at holde rent her,« siger bagermester Carsten Matthiesen.

Han reagerer over for Fyens.dk på Fødevarestyrelsens kontrolbesøg, der fandt sted 2. oktober.

I kontrollantens rapport kan man se, at Nørre Aaby Bageri, der ligger i forbindelse med Super-Brugsen i Grønnegade i den vestfynske by, er blevet straffet for en uhensigtsmæssig håndtering af ubagt wienerdej til optøning.

»Når wienerdejen tør op dannes en del brun væske/kondensvand fra pladerne, der lægger sig på og langs kanterne på wienerdejen. Bagepladerne er ikke tilstrækkeligt rengjorte, hvorfor de store mængder kondensvand/væske, der kommer i forbindelse med wienerdejen, skaber en risiko for kontaminering af fødevarerne.«

»Virksomheden oplyser på tilsynet, at kondensvandet ikke fjernes inden afbagning,« står der i rapporten, som kan ses her.

Carsten Matthiesen forklarer til Fyens.dk, at den sure smiley og bøden falder som resultat af flere sammenfaldende omstændigheder. Efter bagermesterens mening.

Han fortæller, at Super-Brugsen har været ved at bygge en nyt apotek ved siden af bagerbutikken, og at der derfor blev opsat nogle støvvægge. I løbet af den pågældende weekend gik der dog hul på den afskærming, og mandag morgen kom Fødevarestyrelsens kontrollant så tilfældigvis på besøg og konstaterede risiko for kontaminering gennem støvvæggen.

Uregelmæssighederne medførte dernæst en opfølgende besøg, hvor wienerdejen så kom under lup.

»Hvis ikke støvvæggen havde været itu, var de ikke kommet med et opfølgende besøg. Men vi må bare æde den og sige, at det er vi sgu kede af, og at det ikke var med vores gode vilje,« siger Carsten Matthiesen.

Han har ellers haft nogle år med masser af medgang.

Nørre Aaby Bageri sikrede sig i 2018 titlen for 'Danmarks bedste romkugle', og det gjorde ikke bare øjeblikkeligt det lille bageri berømt over hele landet, hvor romkuglesultne gæster hurtigt lagde vejen forbi den fynske by.

Det fik også økonomien til at hæve sig gevaldigt – godt hjulpet af en ny webshop, hvorpå man kunne købe lækkerierne og få dem tilsendt med posten.

TV 2 Fyn har tidligere beskrevet, hvordan butikkens overskud i 2017 var på 26.740 kroner, mens det i 2018 var 1.188.759 kroner – en stigning på svimlende 4.345 procent.

»Siden sejren har vi produceret og solgt over en million romkugler, og det har været enormt overvældende at opleve, hvordan kunder fra hele landet er rejst til vores lille bageri, samt den store interesse fra den landsdækkende presse, underholdningsprogrammer, madmagasiner og for ikke at nævne de lokale medier på Fyn,« som der står på bageriets hjemmeside.