'Retssikkerheden er krænket'. 'Det er impotent arbejde', og 'tilliden til politiet er på vej ned under gulvbrædderne'.

To ofre for kriminalitet har hårde ord om politiets arbejde i deres konkrete sager. Og en tilfredshedsundersøgelse fra politiet viser, at de ikke står alene. Langt fra endda.

Undersøgelsen viser, at 20 procent af deltagerne angiver, at de er utilfredse med den behandling, de får, når de melder sager til politiet.

»Min retssikkerhed er virkeligt blevet krænket med den meget lange ventetid, jeg havde hos politiet. Og de nye tal kan tyde på, at flere nok har stået med lignende følelser,« siger Bente Strunge Hermann.

Bente blev efter ulykken kørt på traumecentret i Randers, hvor hendes fire børn besøgte hende, mens hun var indlagt.

Samlet har hun ventet i 945 dage fra anmeldelse til dom.

Den 25. maj 2017 blev hun kørt ned af berusede personer, men først 19. december sidste år faldt der dom i sagen.

En så lang ventetid erkender politiet da også, er utilfredsstillende.

»At en borger oplever så lang sagsbehandling, er ikke tilfredsstillende, og det er naturligvis noget, vi vil tage ved lære af fremover,« sagde advokaturchef hos Østjyllands Politi Morten Holm sidste sommer til B.T.

Bente Strunge Hermann.

Bente Strunge Hermanns ventetid blev endda næsten fem måneder længere siden den udmelding fra advokaturchefen.

Også Charlotte Andersson er stået frem om sine oplevelser med politiet.

Hun blev slået ned og fik stjålet sin pung en forårsdag lige uden for Planetariet ved Skt. Jørgens Sø i København.

Hårdt ramt af smerter tog hun direkte over til Københavns Politi, hvor hun anmeldte overfaldet.

Politiet valgte dog at droppe sagen to måneder efter anmeldelsen uden at give nogen besked til Charlotte Andersson.

Det var en fejl fra politiets side, har politiinspektør Tomas Marko Juhl allerede erkendt over for B.T.

»Min tillid til politiet er væk, og tallene viser jo, at tilliden til politiet falder og falder. Ja, den er på vej ned under gulvbrædderne,« siger Charlotte Andersson.

Rigspolitichef Thorkild Fogde erkender da også, at der er grund til bekymring.

Efter at have set ny tryghedsundersøgelse, erkender rigspolitichef Thorkild Fogde, at der er store udfordringer hos politiet (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix)

»Jeg må ærligt sige, at jeg ser på tallene med en vis bekymring. Det er ikke opløftende, at en femtedel er direkte utilfredse, og at fire ud af 10 borgere ikke er tilfredse med den behandling, de har fået,« sagde Thorkild Fogde tirsdag i en pressemeddelelse udsendt af Rigspolitiet.

Og samtidig viser seneste tal, at sagsbehandlingstiden af alle former for kriminalitet aldrig har været længere end i 2019.

Der altså nok at diskutere, når politikerne på Christiansborg inden for de næste måneder skal lave en ny politiaftale, der gælder for de næste fire år.

