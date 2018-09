Verdenshavene flyder med plastik, og det truer især havskildpaddeungerne.

Det konkluderer et nyt australsk studie, der har fundet plastik i halvdelen af de døde havskildpaddeunger, som de har undersøgt, skriver The Independent ifølge Videnskab.dk.

I studiet har forskerne undersøgt næsten 1.000 døde havskildpadder på den australske østkyst.

Studiets formål var at undersøge, om plastik har spillet en rolle i nedgangen i bestanden af havskildpadder.

Undersøgelserne viste således, at især de yngre havskildpadder bar rundt på en del plastik.

Lige over halvdelen af de netop udklækkede padder havde indtaget plastik, mens en fjerdedel af de yngre havskildpadder havde plastik i maven.

Til sammenligning havde 15 procent af de voksne havskildpadder slugt plastik.

Det var stor forskel på, hvor meget plastik forskerne fandt i havskildpadderne, men de mener at kunne udlede, at skildpadderne havde 50 procents højere risiko for at dø, hvis de havde slugt op mod 14 stykker plastik eller derover.

Tidligere studier har vist, at omkring 60 procent af verdens skildpaddearter enten er udryddede eller truet af udryddelse, skriver The Independent.