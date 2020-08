En kraftig eksplosion har tirsdag eftermiddag ramt Libanons hovedstad, Beirut.

Braget splintrede vinduerne i de omkringliggende huse og sendte en tyk søjle af røg op i luften.

Det er endnu uklart, hvad der har forårsaget eksplosionen.



Moment that the second explosion hit #Beirut Lebanon. Many houses damaged, injuries reported.



First was at Port. This is closer to downtown pic.twitter.com/6DdmgQFriD — Joyce Karam (@Joyce_Karam) August 4, 2020

Sikkerhedskilder siger til nyhedsbureauet Reuters, at eksplosionen skete i et område af Beiruts havn, hvor der ligger lagerbygninger. Der skal være flere sårede på stedet, oplyser kilderne.

Flere biler er blevet blæst omkuld af trykket fra eksplosionen, rapporterer den britiske tv-station BBC.

Den libanesiske avis Daily Star skriver, at to eksplosioner har ramt byens havneområde ifølge de foreløbige meldinger.

/ritzau/