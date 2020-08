Charlotte Ahm har lige afleveret en buket blomster til sin farmor, Else Marie Larsen, på 90 år.

»Du er Danmarks mest kendte kvinde lige nu,« sagde barnebarnet.

Else smilte og udbrød:

»Er jeg det?«

»Det har været en vild rutsjebanetur med mange ting, man lige skal vænne sig til. Mit livblev noget andet, end det jeg plejede at have,« siger Charlotte Ahm, der er barnebarn til Else Marie Larsen. Vis mere »Det har været en vild rutsjebanetur med mange ting, man lige skal vænne sig til. Mit livblev noget andet, end det jeg plejede at have,« siger Charlotte Ahm, der er barnebarn til Else Marie Larsen.

»Ja, du har jo været i fjernsynet hele tiden, farmor,« svarede Charlotte.

»Nå,« sagde Else.

Samtalen fandt sted sidste fredag på demente Elses nye plejehjem i Aarhus Kommune. Det var Charlottes seneste besøg hos farmoren denne sommer.

Før boede Else på plejehjemmet Kongsgården.

Klip fra det skjulte kamera på Else Marie Larsens værelse på plejehjemmet Kongsgården. Vis mere Klip fra det skjulte kamera på Else Marie Larsens værelse på plejehjemmet Kongsgården.

Her havde hun en frygtelig tid uden bleskift i op til et døgn, smertefulde blærebetændelser og et koldt og til tider kynisk plejehjemspersonale, der talte grimt om hende.

Alt dette kom denne sommer frem i TV 2-dokumentaren 'Plejehjemmene bag facaden', der blandt andet viste et skjult kameras optagelser på Kongsgården.

Optagelserne satte en stor debat i gang med fyringer og advarsler til en række ansatte på Kongsgården.

Og politikerne har reageret med en række forslag til bedre pleje af ældre. Ikke bare i Aarhus, men i hele landet.

Svigt og forsømmelser i så voldsom grad hverken kan eller skal vi acceptere Magnus Heunicke, sundhedsminister (S)

Den massive fokus på Elses behandling har da også betydet en kæmpe omvæltning i Charlotte Ahms liv.

»Det har været en vild rutsjebanetur med mange ting, man lige skal vænne sig til. Mit liv blev noget andet end det liv, jeg plejede at have,« siger Charlotte Ahm, da B.T. onsdag aften taler med hende.

Da har hun lige sagt farvel til Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, som havde været forbi hende og familiens hjem.

»Vi snakkede frem og tilbage om, hvad jeg har oplevet,« siger Charlotte Ahm.

Total mangel på empati og medmenneskelighed Kristian Thulesen Dahl, formand for DF

Den store interesse er på ingen måder gået ubemærket hen på Elses nye plejehjem.

Faktisk har ledelsen på plejehjemmet bedt om slet ikke at få hjemmets navn frem.

Og ikke nok med det.

Personalet på plejehjemmet har til at starte med også været nervøs for skjult kamera ligesom på Kongsgården.

Screengrabs fra den omtalte TV 2-dokumentar om 90-årige demenssyge Else og forholdene på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus. **DENMARK ONLY / Kun til redaktionel anvendelse i forbindelse med omtale af sagen / Obligatorisk byline: TV 2/Ritzau Scanpix / Ingen videresalg eller videregivelse til tredjepart / Materialet distribueres udelukkende som en service for nyhedskunder hos Ritzau Scanpix** Foto: TV2/Ritzau Scanpix Vis mere Screengrabs fra den omtalte TV 2-dokumentar om 90-årige demenssyge Else og forholdene på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus. **DENMARK ONLY / Kun til redaktionel anvendelse i forbindelse med omtale af sagen / Obligatorisk byline: TV 2/Ritzau Scanpix / Ingen videresalg eller videregivelse til tredjepart / Materialet distribueres udelukkende som en service for nyhedskunder hos Ritzau Scanpix** Foto: TV2/Ritzau Scanpix

»Jeg tænkte i starten, at man godt kunne mærke og fornemme, de var nervøse,« fortæller Charlotte Ahm.

Hun har dette eksempel fra Elses første dag på det nye plejehjem:

»Min farmor havde lidt slim i halsen den første dag, og i det samme styrtede de ned for at hente noget, der kunne hjælpe mod det. Jeg sagde så, at det ikke var nødvendigt. De virkede meget på dupperne for ligesom at gøre det bedste, de kunne,« siger Charlotte Ahm.

Hun understreger, at personalet ikke længere virker nervøse for familien.

Billede af Charlotte Ahm og farmoren, Else Marie Larsen, sammen. Vis mere Billede af Charlotte Ahm og farmoren, Else Marie Larsen, sammen.

»Jeg tænker ikke længere over, at de er nervøse. Jeg synes, at de er professionelle, og Else smiler og virker til at have det meget bedre på det nye sted,« siger hun.

Samtidig fortæller Charlotte Ahm, at farmoren slet ikke har haft blærebetændelse, som hun ellers led af på Kongsgården.

Hvordan ser du selv på den meget opmærksomhed?

»Hmmm. Jeg er taknemmelig for de mange henvendelser fra folk både på godt og ondt. De sørgelige historier, de selv kommer med, og de søde beskeder, jeg modtager. Det betyder meget,« siger Charlotte Ahm.

Plejecenter Kongsgården i Viby Aarhus, søndag 12. juni 2020. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Plejecenter Kongsgården i Viby Aarhus, søndag 12. juni 2020. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Barnebarnet har da også selv oplevet at blive genkendt.

Det er sket, efter folk har set hende på TV 2 fortælle om Elses oplevelser på Kongsgården.

»Jeg er blevet stoppet et par gange af nogen, der har sagt, 'hej, det er dig, der kæmper for de ældre',« forklarer Charlotte Ahm og tilføjer:

»Det er en uvant følelse, må jeg sige.«