»Vi er meget kede af at skulle fortælle, at Bæk's Konditori er under konkurs og derfor ikke genåbner onsdag som planlagt...«

Den triste besked, som blev leveret af Tarup Center på Facebook, fik mange lokale borgere til at sukke dybt.

De kan ikke længere købe brød eller brunsviger hos Bæks Konditori i Tarup Centeret og ej heller i Bager From på Odense Banegård Center. De to konditorforretninger er gået konkurs. Bagerierne, som er ejet af Bæk & From A/S, kaster nemlig håndklædet i ringen, bekræfter direktør Christian Nick Mortensen til Fyens.dk.

Det tredje bageri, Bager From i Rosengårdscenteret, som også har været under virksomhedens vinger, overgår nu til Food & Coffee Aps. Et firma, hvor Christian Nick Mogensen også er direktør.

Han overtog alle tre bagerforretninger i slutningen af 2018, men coronapandemien har været hård. For hård.

Således har de ikke været begunstiget af deres placeringer i storcentre, som har været ramt af skærpede restriktioner. Statens kompensationsordninger har ikke været nok til at holde hånden under dem.

»Det har kostet penge hver måned, og på et tidspunkt når man et håbløshedsstadie, hvor man kan se, at det ikke længere hænger sammen,« fortæller han.

Mens Bager From i Rosengårdscenteret altså genåbner onsdag, må de ansatte i de to andre bagerier nu se sig om efter anden beskæftigelse. Det drejer sig om 10-12 fastansatte.