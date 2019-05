B.T. gik med til lørdagens klimamarch i København for at finde ud af, om de unge selv er villige til at ofre materielle goder og bekvemmelighed for at redde planeten. Flere af de unges svar overraskede.

De unge tager fri fra skole for at klimastrejke. De unge går forrest, når der bliver holdt demonstrationer for klimaet. Og klimaet er en af de højest prioriterede emner, når de unge skal stemme til valget.

Men er det blot ord uden handling? Eller er de også klimabevidste, når det handler om deres eget forbrug af tøj og elektronik, ferier, varme bade og kød?

B.T.’s journalist spurgte blandt andet de unge til deres tøjforbrug.

For i en opgørelse over danskernes drivhusgasudledning fra den grønne tænketank Concito fra 2017 er danskernes forbrug af materielle ting nemlig den næststørste synder. Ud af de cirka 19 tons CO2, som en dansker i gennemsnit udleder om året, udgør det fem tons.

Men alle de unge, B.T. talte med, afviste, at de ofte køber tøj.

»Jeg går gerne i genbrug, hvis der er mulighed for det. Men det er ikke særligt tit, jeg køber tøj. Det er først, når det er helt slidt, og der er huller i det,« fortæller Kristoffer Kaalund Andersen, der er ved at uddanne sig til gartner.

»Det varierer lidt, men den hen her jakke er min oldemors. Og den her trøje er faktisk også min oldemors,« lyder det fra Hannah, der var en blandt mange unge under lørdagens klimamarch.

Aflagt tøj fra familien kender Klara Nielsen også til. »Det her min fars bukser, jeg har upcyclet« (at give noget, der skulle smides ud, ny værdi red.).

Genbrugstøj er acceptabelt blandt de unge, men deres svar bliver mere varierende, når snakken falder på elektronik.

»Jeg skifter måske min iPhone lidt for meget ud, fordi den går i stykker. Det er et sted, hvor jeg godt kunne blive bedre,« siger Hannah.

Bolius har lavet en opgørelse, der viser, at 20 procent af danskernes strømforbrug bliver brugt på underholdning såsom tv og computer, og underholdning er derfor det, vi bruger mest strøm på af alt. Det kender en af de unge til.

»Jeg bruger nok for meget tid foran computer og fjernsyn,« forklarer lærervikar Albert Andersen.

Men det Albert Andersen bruger i strøm, sparer han til gengæld på badene. I samme opgørelse fra Bolius fremgår det, at bad og personlig hygiejne er det, vi bruger mest vand på. Det står for hele 48 procent af vores vandforbrug.

Tager du lange bade?

»Nej. Og jeg tager kolde bade. Helt iskolde bade,« slår Albert Andersen fast.