Mindst en gang om ugen opdager 70-årige Anita Bloch prisfejl på sin kvittering i supermarkedet. Supermarkedet skilter med én pris, men trækker så en højere pris ved kassen. Og det irriterer Anita grænseløst.

»Jeg kan blive helt gal over det, for det sker uge efter uge. Det er irriterende, at man er nødt til at tjekke kvitteringen. Men man ved, der er fejl på.«

Anita Blochs oplevelse er langt fra enestående.

Hver fjerde, der regelmæssigt går deres kvitteringer efter i supermarkeder, opdager ofte prisfejl, viser en rundspørge i Forbrugerrådet Tænks forbrugerpanel.

»Det er ikke i orden, og det må supermarkederne simpelthen kunne gøre bedre,« siger Vagn Jelsøe, vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk:

»Der er mange, som taber penge på det her, og det er et helt uacceptabelt tab. Det kan vi simpelthen ikke være tjent med som forbrugere.«

Historien om kunder, der taber penge, fordi rabatterne ikke bliver trukket i kassen, har været oppe at vende flere gange gennem årene.

Derfor er det ekstra grelt, når undersøgelsen endnu en gang afslører, at problemer med prisfejl er så omfattende, mener Flemming Birch, ekspert i detailhandel og partner i Birch og Birch.

Af de kunder, der tjekker deres kvitteringer regelmæssigt, er det faktisk kun fem procent, som aldrig opdager fejl.

»Det her er jo en ældgammel diskussion, og så sker der alligevel ingenting fra supermarkedernes side. Jeg synes, det er mærkeligt, at man ikke gør noget ved det her og får rettet op på det,« siger Flemming Birch og uddyber:

»Det giver forbrugerne en fornemmelse af, at de bliver snydt. Det er jo ikke i butikkernes interesse, så jeg synes, det er lidt underligt, at man ikke får styr på det. Teknologien må efterhånden være klar til at løse det.«

Anita Bloch ser et klart mønster i, hvornår der opstår prisfejl i supermarkedet.

»Det er oftest tilbudsvarer, der er problemet. Hvis der er mængderabat på to varer, så går rabatten ikke ind. Supermarkederne gør ikke nok for at rette op på det her,« mener hun.

Bruno Christensen har beskæftiget sig med dansk detailhandel gennem flere årtier. Han har set debatten om prisfejl rase gang på gang.

Han mener også, at hovedårsagen til de mange fejl er, at priserne bliver sat op og ned konstant.

»Det her problem er alt for stort. Der er for mange, der oplever prisfejl, og det er ikke godt nok,« siger Bruno Christensen og fortsætter:

Hvad siger de store supermarkedskæder til de mange prisfejl? Coop, der driver Fakta, SuperBrugsen, DagliBrugsen, Kvickly, Fakta og Irma: »Vi har stort fokus på det her problem. Vi er klar over, at prisfejl er irriterende for kunderne, for vi laver selv målinger to gange om året, hvor vi kan se, at prisfejl irriterer kunderne,« siger Jens Juul Nielsen, kommunikationsdirektør for Coop: »Vi har gjort en del gennem årene, og så kan man spørge, hvorfor der så stadigvæk sker fejl? Men det er i princippet det samme som, at der er fejl i B.T. hver dag. Vi har en løsning forude, og det er, at vi får elektroniske hyldeforkanter. Der bliver problemet løst.« Salling Group, der driver Netto, Føtex og Bilka: »Vi forsøger hele tiden at forbedre vores systemer og procedurer. Der sker fejl i ny og næ, men vi bliver bedre. Vi har fået elektroniske hyldeforkanter i Bilka og Føtex, og det har gjort en forskel,« siger Kasper Reggelsen, kommunikationsmedarbejder i Salling Group, og uddyber: »Men de fejl ærgrer os, for vi ved, at det irriterer kunderne. Så det er selvfølgelig noget, vi har fokus på.«

»Men det siger altså noget om det pres, der er i butikkerne. De skifter priser konstant på grund af den tilbudskultur, der er i Danmark, og så går det galt. Og det er et problem, at det går galt, for hverken kunderne eller butikkerne har interesse i, at de her fejl sker,« siger han.

Hos Forbrugerrådet Tænk er man enig i, at tilbud er en del af forklaringen.

»Det her er bagsiden af en tilbudskultur, hvor priserne svinger op og ned ustandseligt,« siger Vagn Jelsøe og uddyber:

»Men det skal man simpelthen kunne løse. Og det er jo også helt absurd, at jeg bliver lokket ind af et godt tilbud, som jeg så ikke får, når jeg kommer frem til kassen. Det må kunne gøres bedre,« siger Vagn Jelsøe.