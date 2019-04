Tre gange er Jørgen Würtzner Koch blevet lagt ned af stress. Tre gange har tilstanden vendt op og ned på hans liv - for han har mistet koner, kærester og kontakten til sine børn på grund af stress.

Alligevel vover han den påstand, at tredje gang er lykkens gang - også når det gælder stress.

Hver dag er 35.000 danskere sygemeldt p.g.a. psykisk dårligt arbejdsmiljø, som kan resultere i stress, udbrændthed og depression, viser tal fra Stressforeningen.

For Jørgen Würtzner Koch var der tydelige tegn på, at noget var galt:

»Jeg sov dårligere og mindre om natten. Jeg havde vanskeligere ved at tage gode beslutninger, og jeg mistede energi. Det var ikke mit arbejde som sådan, der stressede mig. Men når mængden af arbejde bliver for stor, så er det alt det, jeg ikke får gjort eller de beslutninger, der ikke er gode, som stresser mig.«

Jørgen Würtzner Koch er selvstændig og ejer familiefirmet Leif Koch. Tre gange i løbet af de seneste tyve år, har han været ramt af stress. Foto: Claus Bech Vis mere Jørgen Würtzner Koch er selvstændig og ejer familiefirmet Leif Koch. Tre gange i løbet af de seneste tyve år, har han været ramt af stress. Foto: Claus Bech

Hans erfaring er, at stressen går ud over ‘de bløde punkter’.

»Jeg er gift med min tredje kone nu. Når jeg har været stresset, har jeg ikke haft øje for andre end mig selv, og jeg er kommet til at såre mennesker omkring mig,« siger han og fortsætter:

»Min første kone var meget tålmodig, da jeg for 20 år siden første gang gik ned med stress. Når jeg er stresset, laver jeg mindre og mindre - både privat og på arbejde, men jeg har følelsen af at skulle mere og mere.«

Da han for fire år siden lå og vippede på kanten af sin tredje langtidssygemelding, mødte han tilfældigt Rikke Maj Thauer, der kalder sig stressekspert og instruktør i psykisk førstehjælp og som nu udgiver bogen ‘Stress er også dit eget ansvar’.

Jørgen Würtzner Koch Alder: 59 år.

Job: Virksomhedsejer i firmaet Leif Koch A/S.

Privat: Nygift med Chloe. Har fire voksne børn fra et tidligere ægteskab.

Og stressen var helt klart Jørgen Würtzner Kochs eget ansvar, siger han. De andre gange har den 59-årige løbet om kap med stressen. Jo mindre overskud han har haft, des mere har han arbejdet, og desto flere opgaver har han påtaget sig.

Resultatet var, at han kunne mindre og mindre og blev mere aggressiv.

»Jeg har været så langt ude, at jeg har haft svært ved at lave en kop kaffe. Min lunte blev meget kort. Jeg blev intolerant overfor andre - både børn, kone, kærester, venner og medarbejdere. Men jeg har opdaget, at når jeg føler mig omgivet af idioter, så skal jeg trække stikket og se mig i spejlet - for dér er den største af dem.«

Personligt har han været igennem flere kvantespring under behandlingen hos Rikke Maj Thauer, der som det første bad ham om at føre dagbog.

Meditation, maling og tantrasex har lært Jørgen Würtzner Koch at være mere til stede i nuet. Foto: Claus Bech Vis mere Meditation, maling og tantrasex har lært Jørgen Würtzner Koch at være mere til stede i nuet. Foto: Claus Bech

»Det lyder simpelt, men det var en øjenåbner. Jeg opdagede, at jeg kun sov tre til fire timer i døgnet, at jeg stod op og trænede kl. 5 og gik i byen og scorede damer - hele tiden. Fysisk og psykisk havde jeg det ubehageligt, min brystkasse snørede sig sammen, og jeg følte ingen glæde - med mindre jeg drak eller var sammen med damer.«

Men jo mere stresset han blev, des mere skruede han op for tempoet.

»Jeg har i perioder trænet meget hårdt, både motionsboksning, løb og fitness. Det sagde Rikke, at jeg skulle skære ned på, så min puls ikke blev for høj. Jeg har opdaget, at pauserne er lige så vigtige for mig som at give den gas. Jeg skal også nyde solen, gå en tur i skoven med min kæreste i hånden. Det nytter ikke bare at stikke snuden dybere i sporet.«

Et andet kvantespring var hans syn på fremtiden. De to andre gange, han har været langtidssygemeldt, har målet været, at han skulle tilbage i sin gamle stol.

'Mine børn synes, jeg er egocentreret'

»Men Rikke fik mig til at forstå, at jeg skulle et andet sted hen.«

Derfor er han de seneste år gået hele sit liv igennem med en tættekam.

Han er blevet bekræftet i, at materielle ting ikke er afgørende for hans lykke. Så nu kan han tåle at arbejde og tjene mindre. Han har opdaget, at det ikke gør ham lykkelig at have ansvar for meget, så han har droppet bestyrelsesposter og frivillige formandsposter.

Til gengæld har han lært at male, at meditere og er begyndt at dyrke tantrasex.

»Mine børn har oplevet mig som meget ego-centreret, men jeg har haft brug for at holde fri og pille mig selv i navlen.«

Prisen for at være stresset og komme ud på den anden side har været høj. Også for høj - erkender han i dag.

»Men jeg var ligeglad med andre mennesker - eller jeg havde ikke overskud til andet - da jeg var stresset.«

Nu har han igen fået overskud til at kunne være sammen med andre.

Sidste år under et ophold i Kina mødte Jørgen Würtzner Koch Chloe, som han i dag er blevet gift med. Foto: Claus Bech Vis mere Sidste år under et ophold i Kina mødte Jørgen Würtzner Koch Chloe, som han i dag er blevet gift med. Foto: Claus Bech

»Jeg prøver at være ærlig uden at være skamløs. Men nu kan jeg selv se, når jeg har gjort noget, der ikke var så smart, og få sagt ‘undskyld’.«

Sidste år var han i Kina, hvor han mødte Chloe, som han er blevet gift med.

»Min kone er 23 år og kineser. Både alder og farve sætter gang i fordommene, men jeg har lært at gå efter dét, jeg vil og være mindre optaget af, hvad andre tænker. Jeg kan mærke fordommene, men tager dem ikke ind.«

Det er en forandret Jørgen Würtzner Koch, der står tilbage efter stressen.

I dag arbejder han færre timer, holder fri, når han har brug for det og tager gerne en halv fridag.

»Jeg har det meget bedre. Den indre lykkefølelse er bedre, jeg sover - endda nogle gange længe. For tre fire år siden så jeg nyheder fire gange om dagen. Nu har jeg foræret mit tv væk. I stedet holder jeg min kone i hånden i sofaen. Jeg føler mig mere voksen,« siger han.