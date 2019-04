'Happy family … Sverige gør det godt for os.' Billedet af den storsmilende familie på fire, der suser af sted på hundeslæde, fyrer straks op under vinterferie-drømmene.

»Vi er begyndt at arbejde med influencere for at inspirere på en personlig måde, som følgerne kan relatere til,« siger Anne Schöltz Bjerregaard fra VisitSweden.

Så når de skal sælge Sverige til danske turister, sker det i dag blandt andet ved at give Louise Johansen - bedre kendt som @mortilmernee - og andre digitale personligheder familieoplevelser hinsidan.

»Influencere inspirerer deres følgere til at finde oplevelser i Sverige, som de måske slet ikke var klar over, at Sverige kunne byde på,« siger Anne Schöltz Bjerregaard, der er landechef for VisitSweden Danmark.

Mad, mode og mor

Og det er ikke kun VisitSweden, der har fået den ide. Det pastelfarvede familieliv kan på sociale medier angiveligt sælge alt fra tørretumblere og vægmaling til stationcars og børnesandaler.

Det har skabt et nyt marked for 'insta-mødre' - kvinder der deler familielivet på sociale medier og til gengæld scorer nogle af de annoncekroner, som før gik til tv-reklamer og helsidesannoncer i glittede magasiner.

En autentisk markedsføringskanal, hvor produktet når ud til en helt specifik målgruppe, er nemlig guld værd for virksomheder, forklarer Sarah Mai Stokholm, der er digital marketing manager hos Meltwater, som ud fra data parrer virksomheder med de helt rigtige influencere.

»En influencer med mange følgere er nemlig ikke altid bedre end en influencer med færre følgere, der har en mere nichepræget målgruppe, som f.eks en mad, mode eller mor-livet,« forklarer hun.

Mange kvinder er i dag villige til at vise alle aspekter af familiens hverdag Sarah Mai Stokholm, digital marketing manager hos Meltwater

Livsstil topper

Og netop 'mor-livet' er en ny, populær spiller på banen, viser en global analyse via Meltwater og datapartnere.

Fra aldrig at have ligget på listen sprang 'parenthood' i 2018 direkte ind på en ottendeplads over de mest populære influencer-kategorier.

Kategorien 'lifestyle' topper listen, som mange insta-mødre også dækker.

»Livsstil dækker jo også over, hvad man som familie spiser, og hvordan man rejser med børn,« siger hun.

Det autentiske indblik i inspirerende familiers hverdag er ifølge Sarah Mai Stokholm noget, virksomhederne kigger efter, når de skal finde de rigtige kanaler.

»Og mange kvinder er i dag villige til at vise alle aspekter af familiens hverdag,« siger hun.

Babytøj, større bil og nyt hus

Danmarks største influencernetværk, Bloggers Delight, mærker også en stor kommerciel interesse for netop den type influencere.

»Vi får især efterspørgsel på influencere, hvor børnene er en integreret del af deres blog eller Instagram,« siger direktør hos Bloggers Delight Henrik Akselbo.

Når man får børn, er det jo typisk nogle år, hvor man skal ud at købe en masse ting Henrik Akselbo, direktør hos Bloggers Delight

Influencere med børn vil nemlig typisk have følgere, som står i samme situation.

Det er en købestærk målgruppe, fordi der typisk er tale om par, hvor begge er på arbejdsmarkedet.

»Og når man får børn, er der jo typisk nogle år, hvor man skal ud at købe en masse ting. Alt fra babytøj til nyt hus eller større bil,« siger han og og forklarer, at Instagram og blogs typisk er steder, hvor folk søger inspiration:

»Det er en tid, hvor mange ting ændrer sig, og der skal tages mange beslutninger. Der kan det være rart at have nogle at spejle sig i.«