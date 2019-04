»Jeg har Danmarks bedste digitale mødregruppe,« siger Julie-Elsebeth, der siden sin første dag på barsel flittigt har delt tanker om morlivet og billeder af datteren ‘Homie’.

»Hvis jeg spørger, hvordan jeg får Homie til at tage sut, får jeg 400 svar. Det er jo en absurd stor hjælp, når man lige er blevet nogens mor,« siger hun og fortsætter:

»Og så forsøger jeg jo at være en gutterkvinde og give alle de gode råd videre.«

Som digital redaktør og journalist er hun vant til at skrive. Faktisk var det udsigten til ikke at skulle skrive i et år og frygten for at glemme sig selv, når man for 14. dag sidder i det samme graviditetstøj i en sofa, der fik hende til at starte sin egen blog.

Lige siden den dag Julie-Elsebeth gik på barsel, har hun blogget om morlivet med baby-Homie.

»Jeg er ikke sådan en, der stortrives på en barsel, hvor alt handler om en anden. Med bloggen havde jeg noget, der var mit. Jeg skulle hygge med Homie, men jeg skal også lige skrive et indlæg,« siger Julie-Elsebeth Crone Johannesen.

Helt bananas fra start

Så når hun deler tanker og børnebilleder, er det udelukkende for underholdnings skyld. Hun deler derfor kun noget, hun kan finde en sjov vinkel på - selv når det handler om mælkekirtler og sprukne bryster.

»Der er nok, der fortæller om den hårde del af at være mor. Jeg forsøger at gøre det på en måde, så det ikke lyder frygteligt, men mere fjollet og mærkeligt,« siger hun.

Derfor har hendes 14 måneder gamle datter Inge også fået et kækt insta-navn.

Homies første jul - selvfølgelig iklædt matchende outfit fra julesweaters.dk.

»Jeg tror 100 pct., det var derfor, det tog så meget fart fra start. Folk synes, det var meget skægt, at vi kaldte hende for ‘Homie’,« siger hun.

Det gik nemlig ‘helt bananas’ fra start. I løbet af et halvt år havde hun de fået 15.000 nye følgere på instagramprofilen @julieelsebeth, og i dag - knap halvandet år efter - er hun tæt på de 30.000.

På den måde er Julie-Elsebeth Crone Johannesen blevet en del af en stærkt voksende trend, ‘instamødre’, som deler familielivet på sociale medier og til gengæld scorer nogle af de annoncekroner, som før gik til tv-reklamer og helsidesannoncer i glittede magasiner.

Fra mode til mor

For nogle instamødre har det været en helt naturlig fortsættelse af en lang bloggerkarriere, hvor de i starttyverne har delt outfitbilleder og SU-venlig mode, forklarer Henrik Akselbo, direktør hos Danmarks største influencernetværk, Bloggers Delight.

Hvis du gerne vil have mange følgere, så bliv gift, køb hus og få nogle børn. Det er godt indhold. Henrik Akselbo, direktør hos Bloggers Delight

»Nu er de så blevet mødre, og det er deres trofaste følgere også, så derfor kommer bloggen meget naturligt til at handle om det,« siger han.

Og så er der de nye som Julie-Elsebeth, der med sin perfekte timing opnår en stor følgeskare.

»Jeg plejer med et glimt i øjet at sige, hvis du gerne vil have mange følgere, så bliv gift, køb hus og få nogle børn. Det er godt indhold, fordi folk synes, det er spændende at følge med, når der sker store ting i andres liv,« siger han.

Og så er livsbegivenhederne samtidig forbundet med en del nyanskaffelser.

Inden Homie blevseks måneder, havde hun og mor fået 15.000 nye følgere på Instgram.

»Og mødre er jo tit dem, der varetager indkøb af babyting og deslige,« siger Julie-Elisabeth, der har kunnet mærke virksomhedernes interesse i at lave babyrelateret samarbejde med hende om f.eks. bleer, babymad og et termometer, som kan måle flaskemælkens temperatur.

Homies sparegris

De annoncekroner, hun får ud af den type samarbejde, kunne formentlig godt betale huslejen, så hun kunne sige sit job op, hvis det var det, hun gerne ville.

»Men jeg er rigtig glad for mit arbejde. Og når jeg ikke er afhængig af pengene, betyder det, at jeg kun behøver at sige ja til de kampagner, jeg virkelig gerne vil være en del af,« siger hun.

Til gengæld giver pengene mulighed for at rejse på ferier, ligesom Homies sparegris bliver fedet op.

Sidste år op til Black Friday lavede Julie-Elsebeth og Homie et samarbejde med shoppingcentret Fisketorvet.

»Jeg har besluttet, at hun får halvdelen af det, vi tjener, på de samarbejder, hun er en del af,« siger hun.

Får sin del

Over for sig selv kan hun på den måde nemmere forsvare sit valg i hele diskussionen om deling af børnebilleder.

»Fordi jeg ved, hun ikke bare er en rekvisit. Hun er en del af det og får også sin del af det,« siger hun.

I en tid, hvor fire ud af fem forældre deler billeder af deres børn, mener hun ikke, hun skal bekymre sig mere end andre.

Ved I, hvad man bare aldrig bliver træt af? SELFIES #styrdigmor

»Rigtig mange forældre deler billeder af deres børn i dag - også mange med åbne profiler, så selvom de ikke nødvendigvis har mange følgere, kan alle jo i princippet kigge med,« siger hun.

#Styrdigmor

Hun er selvfølgelig bevidst om, at hendes billeder når mere direkte ud, når hun f.eks. poster en selfie med en gabende datter i favnen med teksten: ‘Ved I hvad, man aldrig bliver træt af? SELFIES #styrdigmor.’

De sjove billeder skal der være plads til. Til gengæld vil hun aldrig dele billeder, hvor Homie ser dum ud eller er i en kompromitterende situation.

»Jeg nævner f.eks. aldrig noget om indholdet i hendes bleer. Det er jeg ret sikker på, hun ikke vil synes er fedt, når hun bliver fem år,« siger hun.