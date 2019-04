»Jeg kunne simpelthen ikke se, hvordan mine ambitioner om have et karrierejob kunne hænge sammen med den måde, jeg gerne ville være mor på.«

Derfor valgte 32-årige Christine Egholm efter sin barsel at satse 100 pct. som influencer.

Ikke at hun på nogen måde er ny i den verden. I 11 år har hun under navnet Acie delt livet med sine trofaste digitale følgere på en personlig blog og sidenhen også Instagram.

»Vi er blevet voksne sammen. Vi har været de samme steder i livet. I starten af 20'erne læste vi på universitet, sidenhen er vi blevet gift, har købt hus og fået børn,« siger hun om det fællesskab, hun har oplevet med sine følgere.

Efter 11 år som hobbyblogger valgte Christine Egholm at satse 100 pct. som influencer. Det giver hende nemlig mere tid med datteren. Vis mere Efter 11 år som hobbyblogger valgte Christine Egholm at satse 100 pct. som influencer. Det giver hende nemlig mere tid med datteren.

Valgte chefrollen fra

Men først da Christine Egholm blev mor, valgte hun at gøre sit hobbyprojekt til en fuldtidsbeskæftigelse.

Indtil da havde det faktisk været et aktivt fravalg ikke at leve af det. Identiteten i at have et karrierejob ved siden af har været vigtig for hende.

»Men ens prioriteter ændrer sig, når man bliver forældre første gang. Man stiller sig selv spørgsmålet, hvilken mor vil jeg gerne være? Men for mig blev det også et spørgsmål om, hvilken kone, datter, søster, veninde og chef, jeg gerne vil være,« siger hun.

Og den sidste titel, chef, endte hun med at vælge helt fra.

Patriecervillaen i Rungsted er nu Christine Egholms arbejdsplads, når hun ikke er ude af huset til møder og lignende. Indretning af boligen fylder også meget i hendes digitale univers. Vis mere Patriecervillaen i Rungsted er nu Christine Egholms arbejdsplads, når hun ikke er ude af huset til møder og lignende. Indretning af boligen fylder også meget i hendes digitale univers.

»Det var en svær beslutning at tage. Men jeg mærkede det allerede, da jeg blev gravid. De lange arbejdsdage matchede ikke med de fysiske grænser, en graviditet sætter,« siger hun.

Og en måned før hun skulle vende tilbage til arbejde efter barsel, blev beslutningen endeligt taget.

»På det tidspunkt kunne jeg slet ikke se, hvordan vi skulle få det til at hænge sammen. Vuggestuen lukker klokken 17, og mit job var ikke sådan et, man gik hjem fra klokken 17,« siger hun.

Sug i maven

I dag er Christine Egholm derfor en del af en stærkt voksende trend, ‘instamødre’, som deler familielivet på sociale medier og til gengæld scorer nogle af de annoncekroner, som før gik til tv-reklamer og helsidesannoncer i glittede magasiner.

Selv er hun ikke meget for at blive kaldt hverken ‘instamor’ eller ‘mommyblogger’.

»Det er ligeså irriterende, som da jeg som 25-årig konsekvent blev kaldt modeblogger,« siger hun.

Hun ser sig selv som en livsstilsblogger​, der i virkeligheden bare deler det, der sker i hendes liv.

De trofaste følgere har derfor kunnet følge med i alt fra starttyvernes tøjkriser, mødet med ‘Skjorten’, skiferie i Alperne, bryllupsfesten i Italien og nu familielivet i patriciervillaen i Rungsted nord for København, hvor det i høj grad er datteren Elise på halvandet år, der er i centrum. Både på bloggen og i hendes prioriteter generelt.

Elise skal snart være storesøster. Det kunne Christine Egholm for nyligt fortælle på sin Instagram og blog. Vis mere Elise skal snart være storesøster. Det kunne Christine Egholm for nyligt fortælle på sin Instagram og blog.

»Når man kommer fra et velbetalt job i det private erhvervsliv, giver det et vis sug i maven at sige sit job op og gå en selvstændig fremtid i møde. Men den snak havde jeg allerede med min mand, før vi købte hus. Vi skulle finde et sted, hvor der var luft i økonomien til, at én af os kunne prioritere familien over karriere,« siger Christine Egholm og fortsætter:

»Jeg har valgt den her vej, udelukkende fordi jeg kunne se, at det i en årrække kunne give luft og plads til et fornuftigt familieliv i de år med små børn, hvor der er kæmpe pres på.«

Lang-uddannelses-karrieretype

Christine Egholm har set sine veninder i samme situation gå ned i tid eller på anden måde skabe mere plads til familielivet. Den mulighed lå bare ikke lige for i det job, hun havde.

»Så var det jo langt mere oplagt at forfølge noget, jeg har brugt ti år på at bygge op. Noget jeg synes er sjovt og givende,« siger hun.

De fleksible arbejdstider, hjemmearbejdspladsen i patriciervillaen og muligheden for selv at placere sin møder betyder, at hun - som i fredags - kan blive hjemme, når datteren igen-igen bliver sendt hjem fra vuggestuen med feber.

»Det, tror jeg, er noget, de fleste forældre med små børn i vuggestue kan genkende. Så er det tusind gange federe at være hende med hjemmearbejdspladsen, end hende der sidder fast i et møde inde i byen,« siger hun.

Til gengæld har hun skullet arbejde med sit eget selvbillede.

»Det er ikke så nemt at gå fra at være sådan en ambitiøs, lang-uddannelses-karrieretype til at være blogger, som på mange måder er et udskældt erhverv. Det har absolut været det sværeste,« siger hun.