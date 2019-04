'Vil min teenager synes, det er fedt at se børnebilleder af sig selv på nettet med nutella i hele hovedet eller liggende halvnøgen i et badekar?'

Det spørgsmål bør alle forældre som minimum bør stille sig selv, mener Børns Vilkår, inden de stolte deler ud af familiens yngste på sociale medier.

Fire ud af fem forældre deler billeder af deres børn på Instagram og Facebook, fremgår det af en ny rapport fra Børns Vilkår.

Nogle lever ligefrem af at dele ud af familielivet på de sociale medier for til gengæld at score nogle af de annoncekroner, som før gik til tv-reklamer og helsidesannoncer i glittede magasiner.

Det kan kopieres, vendes, drejes, sendes videre, men aldrig fjernes. Sanne Lind, børnefaglig konsulent hos Børns Vilkår

Sponsorerede familieferier og fleksible arbejdstider er goder, der er til at forstå. Men der er også en bagside af ‘instamødre’-trenden, man som forældre skal være opmærksom på, mener børnefaglig konsulent hos Børns Vilkår Sanne Lind.

»Det gælder i alle tilfælde, hvor man bruger børn som fotomodeller. Inden man lader sine børn være reklamesøjle, er det vigtigt, at man overvejer, om det nu også er noget, børnene har lyst til, og som de også kan se sig selv i, når de bliver ældre,« siger hun.

Der er nemlig en risiko for, at barnet vil blive associeret med de specifikke produkter langt ud i fremtiden.

Spørger ikke om lov

Og så er der den del, der handler om billeddeling, og som i øvrigt gælder alle forældre uanset antallet af følgere og sponsorerede indlæg:

Spørg om lov.

Selv i en tid, hvor unge mennesker bliver trukket i retten for at dele billeder af hinanden uden samtykke, er det langt fra alle forældre, der selv husker det.

Det viser den nye undersøgelse, som Børns Vilkår har udarbejdet i samarbejde med Medierådet for Børn og Unge og TrygFonden.

Her svarer mere end hver tredje forælder til børnehavebørn, at de aldrig spørger om lov, inden de deler billeder af deres børn. Blandt skolebørn gælder det hver fjerde forælder.

#STYRDIGMOR: 6 tip til forældre på SOME Snapchat og andre muligheder for at dele billeder er en stor del af børns leg i dag. Vær et forbillede og vis dit barn, at man spørger om lov, før man tager og deler billeder af andre. Lær samtidig dit barn, at det er okay at sige ‘nej’ til at få taget og delt billeder. Hvis de ikke kan sige nej til dig som forælder, hvordan skal de så kunne sige nej til vennerne. Et skolebarn er gammelt nok til at blive spurgt. Er barnet yngre, har du som forælder en vigtig opgave i fht. at lave den vurdering på vegne af dit barn. Overvej inden du deler, hvem der kan se billederne, hvem der må bruge og ejer billederne, hvordan billederne kan misbruges både af voksne og andre børn samt hvordan barnet vil have det med billedet i fremtiden. Alt du deler kan kopieres, vendes, drejes, sendes videre, men aldrig fjernes. Og husk, der er forskel på et portræt, hvor dit barn er alene i fokus, og et stemningsbillede fra en familieferie, hvor der er flere med på billedet. Kilde: Børns Vilkår

»Især med skolebørnene er der virkelig plads til forbedring. Et skolebarn er i stand til at sige til eller fra,« siger Sanne Lind fra Børns Vilkår og understreger:

»Vi skal som forældre være de gode rollemodeller, der viser vores børn, at man altid skal spørge hinanden om lov, inden man deler,« siger hun.

Er børnene endnu ikke gamle nok til selv til at sige til og fra, er det vigtigt, at man som forældre grundigt overvejer, hvilke billeder man deler.

»Nogle billeder er måske meget søde nu og her, fordi børnene er små. Men vil ens barn også synes det som teenager,« siger Sanne Land.

Ikke et fotoalbum

Børns Vilkår møder ude på skolerne ofte børn, som spørger om hjælp til, hvad man stiller op med forældre, der deler pinlige billeder.

»Og hvis de ikke kan finde ud af sige nej til forældrene, hvordan kan vi så forvente, de siger fra over for vennernes billeddeling,« siger Sanne Lind, som understreger, at den digitale dannelse er en vigtig dagsorden for både voksne og børn.

Modsat de billeder, der engang blev taget, fremkaldt og sat i familiealbummet, er de digitale billeder nemlig ude af dine hænder i det øjeblik, du deler.

»Det kan kopieres, vendes, drejes, sendes videre, men aldrig fjernes,« siger Sanne Lind.