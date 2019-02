Facebook vil nu forhindre bedrageridømte i at blive ansat og dermed få adgang til milliarder af Facebook-brugeres følsomme oplysninger.

Det sker, efter B.T. har konfronteret det sociale medie med, at 'Champagnedrengen' Mads Dinesen, der har en dom for dokumentfalsk og bedrageri for 34,8 millioner kroner, har været ansat som moderator.

Dinesen var fra juli-december 2018 ansat til at vurdere og slette indhold fra danske brugere hos Facebooks samarbejdspartner, det tyske firma Arvato. Dermed fik han også adgang til private oplysninger. Det skal aldrig ske igen, lyder det nu.

»Vi er i dialog med alle vores partnere for at forhindre en lignende situation i at ske igen,« skriver Peter Münster, Facebooks nordiske kommunikationschef.

Mads Dinesen tæt på sin lejlighed i centrum af Berlin. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Mads Dinesen tæt på sin lejlighed i centrum af Berlin. Foto: Bax Lindhardt

Da Mads Dinesen blev ansat, spurgte firmaet i Berlin kun om at se tysk straffeattest, fortæller Mads Dinesen.

Den dømte bedrager har valgt at stå frem og fortælle, hvad der foregår bag murene hos Facebook. Som 'content moderator' har han behandlet indhold, som danske brugere har anmeldt som problematisk.

Han har blandt andet set gymnasiepiger posere topløse i en privat gruppe på Facebook, og han har set gifte mænd prøve at forføre unge piger over chatten.

Facebook bekræfter, at man som i jobbet får adgang til brugeres private oplysninger. Platformen har omkring 15.000 personer ansat hos tre samarbejdspartnere til opgaven, og Facebook arbejder utroligt tæt sammen med sine partnere for at ansætte de rigtige folk, skriver Facebooks Peter Münster.

Facebook bag murene: Sådan gjorde vi I artikelserien Facebook bag murene kan B.T. for første gang afsløre, hvordan den danske del af Facebook styres fra et topsikret og hemmeligt kontor i Berlin. Facebook har outsourcet opgaven med at styre indholdet på platformen til bl.a. firmaet Arvato i Berlin, hvor der er ansat omkring 20 danskere. B.T. har interviewet Mads Dinesen, der indtil december var ansat hos Arvato. Desuden har B.T. interviewet en nuværende medarbejder, Michael, i den skandinaviske afdeling af Arvato. Michael er et opdigtet navn. B.T. kender personens rigtige identitet. Læs første artikel i serien her: 'Champagnedrengen' fik adgang til danskeres hemmeligheder.

Men i tilfældet med Mads Dinesen er Facebooks forvetninger hos partneren Arvato ikke blevet mødt, lyder det.

»Vi har et tæt samarbejde med vores partnere og har opstillet en række krav til deres rekruttering af indholdsmoderatorer, herunder også kontrol af straffeattester. Da vi ansætter folk med mange forskellige modersmål, kræver vi, at disse baggrundstjek tager højde for vedkommendes levnedsforløb og eventuelle flyt på tværs af landegrænser.«

Men ansættelsen af en bedrageridømt viser, at brugernes oplysninger er i fare for at blive misbrugt, siger IT-sikkerhedsekspert Peter Kruse.

Læs mere om det i artiklen 'Afviser at indhente straffeattester'.