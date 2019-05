I artikler bragt i november 2018 omtalte B.T. en sigtelse for medvirken til frihedsberøvelse. Den sigtede person har klaget til Pressenævnet. Pressenævnet finder, at oplysningen om sigtelsen kan være skadelig, krænkende eller virke agtelsesforringende for klager. Oplysningen burde derfor have været forelagt for klager forud for offentliggørelsen, så klager havde haft mulighed for at komme med sine bemærkninger hertil. Nævnet udtaler derfor kritik af den manglende forelæggelse. Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på pressenaevnet.dk