Regeringens forsøg på at evakuere danske børn fra syriske fangelejre uden nogen forældre ser ud til at smuldre mere og mere.

Mødre i lejrene afviser nemlig at lade børnene rejse alene væk fra fangelejrene til andre lande.

»Jeg har talt med mødre i lejrene, og når jeg har spurgt, om de vil lade deres børn blive sendt væk uden dem, så siger de nej til det af den grund, at de er den eneste forælder for barnet,« siger Sonia Khush, som er Red Barnets internationale chef i Syrien og jævnligt er til stede i fangelejrene.

Hun slår fast, at det er en udmelding fra mødre i de berygtede lejre al-Hol og al-Roj, der kommer fra lande uden for Syrien og nabolandet Irak. Og altså ikke specifikt fra danske mødre.

Sagen kort I alt sidder 19 børn og syv kvinder med tilknytning til Danmark i de syriske fangelejre al-Hol og al-Roj.

Børnene er mellem ét og 14 år. De ni ældste er født i Danmark. De ti yngste er født i konfliktzonen, og for dem gælder det, at deres danske indfødsret ikke er fastslået.

Af de syv kvinder har tre af dem dansk statsborgerskab. De øvrige har haft dansk statsborgerskab, men har fået det frataget.

30. marts indgik regeringen sammen med SF, De Radikale, Venstre, De Konservative og Liberal Alliance en aftale om at nedsætte en gruppe af embedsmænd, der kaldes 'Task Force Evakuering'.

Inden 15. maj 2021 skal den have vurderet, om 'evakuering af de danske børn uden deres forældre' kan lade sig gøre. Kilder: DR og Udenrigsministeriet

Det var lige før påske, at regeringen indgik en bred aftale på Christiansborg om at få undersøgt muligheden for at hjælpe de danske børn i de syriske fangelejre hjem uden deres forældre.

Senest 15. maj skal en arbejdsgruppe bestående af flere ministerier vurdere, om det er muligt at evakuere de danske børn alene.

Men de ansvarlige myndigheder i området med de to lejre har meldt ud, at børnene ikke sendes ud af landet uden forældrenes tilladelse.

Og da det tydeligvis ikke ser ud til at ske, ser det sort ud med at få børnene hjem alene.

Her ses to kvinder i al-Hol-lejren i Syrien. Den er endnu større end al-Roj-lejren. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Her ses to kvinder i al-Hol-lejren i Syrien. Den er endnu større end al-Roj-lejren. Foto: Asger Ladefoged

Udenrigsminister Jeppe Kofods kommentar til mødrenes udmeldinger vender vi tilbage til nederst i artiklen.

Red Barnets internationale chef i Syrien fortæller også, at selv hvis nogen af mødrene risikerer at få en form for dom, hvis de rejser tilbage til deres hjemland, så vil de alligevel med børnene hjem.

Det er i hvert fald den melding, hun har fået fra forældre i lejrene.

»Nogen siger, at de fuldstændig forstår, at det vil have retlige konsekvenser, hvis de tager tilbage til deres hjemland, og det har de ikke noget problem med. For så er de i det mindste i samme land som deres børn,« siger Sonia Khush og tilføjer:

Her ses et barn i fangelejren al-Roj i Syrien. Foto: DELIL SOULEIMAN Vis mere Her ses et barn i fangelejren al-Roj i Syrien. Foto: DELIL SOULEIMAN

»De siger: 'Måske vil jeg ikke kunne se mit barn, men i det mindste har vi en form for forbindelse, snarere end hvis jeg bliver i Syrien og med stor sandsynlighed aldrig ser mit barn igen.'«

Sonia Khush slår fast, at nogle kvinder i lejrene har fortrudt, at de tog til Syrien. Men det gælder langtfra allesammen.

»Der er nogle kvinder, der fortryder det hele og siger, at de er kede af, hvad de gjorde, og vil betale prisen for det. Og så er der nogle, som er mere radikaliserede. Der er meget stor forskel, og derfor er det vigtigt at se på hver enkelt sag,« siger hun.

Sonia Khush oplyser også, at det ikke kun er Islamisk Stat, der udgør en trussel for børnene i lejrene, som det ellers har været fremme.

Se her al-Roj-lejren oppe fra, hvor det klart kan ses antallet af hegn rundt om lejren. Foto: DELIL SOULEIMAN Vis mere Se her al-Roj-lejren oppe fra, hvor det klart kan ses antallet af hegn rundt om lejren. Foto: DELIL SOULEIMAN

»Jo længere børnene bliver i lejrene, desto mere sårbare bliver de for udefrakommende kræfter – hvad enten det er en af de mange væbnede grupper i Syrien eller anden kriminalitet. Alle vil gerne føle sig som en del af et fællesskab,« siger Sonia Khush.

Hun slår fast, at der er mange farer for børnene ved at blive i lejrene.

»Ved at efterlade børnene i lejrene udsætter man dem for en voldsom risiko for at blive udnyttet, misbrugt eller rekrutteret,« siger hun.

Sonia Khush, synes du, at det er fornuftigt at tage børnene hjem, selvom mødrene ikke er med?

»Der er forskelle blandt kvinderne i lejrene. Der er nogen kvinder, der fortryder det hele og siger, de er kede af, hvad de gjorde og vil betale prisen for det. Og så er der nogen, som er mere radikaliserede,« siger Sonia Khush, der er Red Barnets direktør for Syrien, og her ses i Jordans hovedstad Amman. Foto: Save the Children’ Vis mere »Der er forskelle blandt kvinderne i lejrene. Der er nogen kvinder, der fortryder det hele og siger, de er kede af, hvad de gjorde og vil betale prisen for det. Og så er der nogen, som er mere radikaliserede,« siger Sonia Khush, der er Red Barnets direktør for Syrien, og her ses i Jordans hovedstad Amman. Foto: Save the Children’

»Det er ikke en god idé, at de kommer hjem uden deres mødre. Man skal tænke på, at moren for mange af dem har været den eneste person, de har kendt de seneste år. Den eneste person, der har været konstant i deres liv,« siger hun.

Samtidig slår Sonia Khush fast, at de fleste børn i lejrene slet ikke ser deres fædre. Og det kan der være flere grunde til.

»I mange tilfælde er deres fædre døde, i fængsel, eller også ved de ikke, hvor han er. Så hvis man fjerner barn fra dets mor, så mister det den eneste stabile person i deres liv, og det er ikke godt for noget barn,« siger hun.

B.T. har vist mødrenes udmeldinger til Red Barnets chef i Syrien for udenrigsminister Jeppe Kofod.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) får hårde ord af støtteparti. Foto: Emil Helms Vis mere Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) får hårde ord af støtteparti. Foto: Emil Helms

Han har denne kommentar:

»Jeg tror efterhånden, at mødrenes holdning er velkendt. Det er regeringens også. Vi vil gerne hjælpe børnene, men vi ønsker ikke at hjælpe mennesker, der aktivt har vendt Danmark ryggen og tilsluttet sig terrorkalifatet Islamisk Stat, til Danmark,« siger Jeppe Kofod.

Når taskforcen seneste 15. maj har afdækket, om evakuering af børnene kan gennemføres, vil han tage fat i de andre partier på Borgen.

»Når resultatet af arbejdet er klar, vil regeringen tage initiativ til nye politiske konsultationer om den samlede håndtering af de danske børn i lejrene,« siger udenrigsministeren.