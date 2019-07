Har du ondt i foden, kan det være en god idé lige at kigge efter en ekstra gang. For et lille hår kan tilsyneladende forvolde store smerter.

Hvis du nogensinde har haft et kæledyr, har du nok oplevet, hvor irriterende hår kan være. Det hober sig op, sætter sig på tøjet og kan være svært at komme af med.

Denne almindelige irritation over hår blegner dog en smule i forhold til det, der for nylig overgik en 35-årig brasiliansk mand, som blev diagnosticeret med kutan pili migrans. En sjælden lidelse, hvor et hår sætter sig fast i huden. Det skriver Videnskab.dk.

Ifølge en sagsrapport udgivet af det medicinske tidsskrift The Journal of Emergency Medicine opsøgte en 35-årig mand sin læge efter at have døjet med kraftige smerter i hælen, beretter Live Science.

Og ved nærmere eftersyn opdagede lægen et hår på cirka en cm, som stak ud af mandens fod. Mandens smerter undrede lægen, da han ikke havde været udsat for nogen ulykke, og foden fejlede ikke noget, som kunne spottes med det blotte øje.

Håret havde sat sig fast i mandens fod lidt ligesom en træsplint, og da lægen fjernede håret med en pincet, forsvandt de kraftige smerter, som håret havde forvoldt, omgående. På grund af fodens bevægelser har håret, ifølge rapporten, snoet sig op gennem mandens fod i en slangelignende bevægelse. Og på den måde har håret viklet sig ind i fodens nervebaner og forvoldt store smerter.

Forfatterne bag case-studiet råder læger til at være opmærksomme på den slags lidelse, når de fremover bliver konfronteret af patienter med kraftige smerter under deres fødder.

