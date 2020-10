Efteråret er typisk den tid på året, hvor det danske boligmarked begynder at sænke farten lidt efter en aktiv sommer: Færre boliger bliver solgt, og færre boliger kommer til salg.

I år er udbuddet af boliger til salg dog langt lavere end normalt, og særligt i nogle områder af landet er puljen af huse for køberne at vælge imellem ved at være forsvindende lille.

Det viser tal fra boligsitet Boliga.dk.

Hvor antallet af villaer og rækkehuse til salg på landsplan lå på 28.091 den 1. oktober, hvilket er et fald på 19 procent i forhold til udbuddet samme dag sidste år, så er der kommuner, hvor udbuddet næsten er halveret.

I den storkøbenhavnske forstadskommune Ballerup er puljen af huse til salg, hvor køberne har muligheden for at finde drømmehjemmet, skrumpet markant ind med et fald 49 procent i forhold til sidste år, så der nu er 66 huse til salg i hele kommunen.

Billedet er det samme i flere andre kommuner i hovedstadsområdet; som Tårnby og Rødovre, hvor udbuddet er skåret ned med 47 procent begge steder - men også i Glostrup og Herlev er udbuddet faldet med 41 og 42 procent.

Og der er en grund til, at det særligt er boligområderne tæt på København, hvor der er så få huse på markedet. Det fortæller boligøkonom hos Jyske Bank Mikkel Høegh:

-Det er generelt nogle af de mest attraktive områder at bosætte sig i, hvor man også har de største indkomster. Det er formentlig især i disse kommuner, at man har råd til at vente med at sælge og dermed ikke har et stærkt behov for at sætte til salg i en usikkerhed tid,- siger han til Boliga.dk.

Nervøse sælgere og købeklare købere

Det landsdækkende lave udbud af boliger til salg lige nu er resultat af den situation, landet står i lige nu, hvor en mulig forværring af sundhedskrisen henover efteråret gør sælgerne mere forsigtige.

Det kan i hvert fald være en del af forklaringen ifølge Mikkel Høegh:

'Rigtig mange af dem, som gerne vil sælge, er bekymrede for usikkerheden på markedet lige nu, så de venter på bedre tider. Det er blandt andet muligt, fordi renten er så lav i øjeblikket, som også er grunden til, at mange af køberne er knap så bekymrede og er på udkig efter en fast ejendom at placere deres formue i.'

'Men selvom det er muligt at sælge nu og få en god pris, så kan sælgerene også være bekymret for, at de selv kan finde et sted at placere pengene, når de har solgt. Det er det, man kan kalde en luksushovedpine,' siger han til Boliga.dk.

Også i de helt store bykommuner Aarhus og København er mængden af huse til salg i år reduceret med omkring 40 procent:

Der er blot omkring 576 villaer og rækkehuse til salg i Smilets By, hvor køberne i hovedstaden kun har 241 at vælge imellem - og udbuddet forventes ligesom resten af markedet at gå i hi vinteren over.

'Mange af dem, der droppede at sælge i år, vil nok forsøge sig til foråret. Så der tror jeg, at vi vil se en kraftig stigning i udbuddet. Indtil da er der få boliger til salg og lidt længere mellem underskrifterne,' siger Mikkel Høegh.

Ikast-Brande, Struer og Billund er de eneste af landets 98 kommuner, hvor antallet af huse til salg ikke er faldet i forhold til efteråret sidste år. Derimod er udbuddet steget en, seks og syv procent.

