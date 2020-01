Det ydre rum er fyldt med uopklarede mysterier, og der kommer stadig flere til.

Eksempelvis har astronomer i løbet af de seneste år observeret en række ekstremt kraftige gentagne radiobølger fra rummet uden at kunne forklare, hvordan de opstår, som vi har skrevet om flere gange på Videnskab.dk.

Men nu er vi måske kommet et skridt tættere på at forstå de mystiske signaler. Det skriver CNN ifølge Videnskab.dk.



Det er for blot anden gang lykkedes en gruppe astronomer at lokalisere, hvor en række kraftige gentagne radiobølger stammer fra. Og denne gang stammer de fra en anden galakse, end hvad man hidtil har observeret.

Ved at observere signalet fra otte forskellige teleskoper på én gang var forskerne i stand til at udpege en galakse, der ligger omkring en halv milliard lysår fra vores egen planet. Og selvom en halv milliard lysår måske lyder en anelse voldsomt, så er det faktisk syv gange tættere på, end de signaler man tidligere har observeret.

Den nye opdagelse begejstrer Mohit Bhardwaj fra McGill University, der selv har deltaget i forskningen. Han håber, at det vil bane vejen for videre undersøgelser af radiobølgerne.

»Studiet viser, at signalet stammer fra en galakse, som er relativt tæt på os. Det er stadig gådefuldt, men det er tæt nok på, til at vi nu kan gå ind og undersøge det nærmere med flere teleskoper,« forklarer han til CNN.

Radiobølgerne,der kun varer et ganske kort øjeblik, bliver i nogle tilfælde kun sendt ud en enkelt gang. Men, som det er tilfældet med det nyligt observerede signal, kan signalet også optræde gentagne gange, hvilket gør det lettere at identificere, hvor signalerne kommer fra.

