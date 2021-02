Da en ny natursti blev oprettet i 2015, var Annette Laursen og Michael Sanner begejstrede.

Naturstien skulle gå lige igennem deres gårdsplads og forbi virksomhederne Springbjerglund Dyrepension og Springbjerglund Kæledyrskrematorium mellem Billund og Vejle og skulle så være en sti for både cyklister, gående og motorcyklister.

Men fem år senere er de blevet særdeles trætte af en lille, men specifik andel af de passerende. Motionscyklisterne, der cykler i grupper, iført de meget velkendte lycra-dragter.

»Det er den hårde kerne af wannabe Tour de France-kørere, der kører, som om det er opløbet til Tour de France. De blæser bare forbi os,« fortæller Annette Laursen, som er ejer af Springbjerglund Dyrepension.

Annette Laursen er træt af respektløse cyklister. Foto: Annette Laursen

På vejen er der ellers opsat stribevis af skilte, der gør forbipasserende opmærksom på, at man skal sænke farten til 10 kilometer i timen. Der er også skilte, hvor man kan læse, hvordan der opfordres til at vise hensyn, da man kører gennem privat gårdsplads og have.

Det er langt de fleste gode til at overholde. Men ikke de sidste fem procent.

»De siger hold kæft eller giver en fingeren, hvis vi beder dem om at sænke farten,« lyder det frustreret fra Annette Laursen.

Der er endnu ikke sket nogen uheld, men man kan næsten høre på Annette Laursen, at det nærmest bare er et spørgsmål om tid. For ruten bliver mere og mere populær, og især coronapandemien har fået folk ud på stierne.

Herudover byder stien på flere sving, som kan gøre det farligt, hvis man har fart på.

For høj fart er dog ikke det eneste problem. For nogle cyklister benytter også lejligheden til at lade vandet. Lige op ad gæstehuset, der er placeret langs stien.

»Vi er ude i naturen med masser af skov. Men de sætter cyklen op ad gæstehuset og lister om bagved, hvor de så tisser. Vi bliver så trætte i hovedet af dem.«

Trods den manglende respekt fra visse cyklister fortæller hun, at de ikke fortryder, at de i sin tid accepterede, at stien skulle gå gennem deres private grund. De har nemlig slet ikke noget imod, at der kommer folk forbi deres område – hvis bare de opfører sig ordentligt.

Et af svingene. Foto: Annette Laursen

De er i dialog med Billund og Vejle kommuner, der er kommet med løsningsforslag og har gjort deres ved at sætte flere skilte op. Men de overvejer at tage sagen i egen hånd.

»Vi overvejer at sætte færiste op, så man skal stå af og trække henover, men det ville være synd for de andre 95 procent andre, der opfører sig ordentligt. Og så overvejer vi at belægge gårdspladsen med skærver, men det ville vi nok selv blive trætte af.«

Nu håber hun, at cyklisterne vil være mere opmærksomme:

»Hvis bare den ene i gruppen kan lave lidt justits, så er vi nået et lille stykke vej.«