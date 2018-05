Advokatfirmaet Horten var i sin undersøgelse af Anna Mee Allerslevs byggesag begrænset af, at de involverede håndværkere ikke var forpligtet til at udlevere materiale. Det skrev Horten i sin vurdering af sagen.

Men nu kan BT dokumentere, at Horten aldrig ulejligede sig med overhovedet at ringe til håndværkerne, der var med til renoveringen af Allerslevs herskabslejlighed.

»Vi er aldrig blevet kontaktet af Horten. Hvis de ringede, kunne vi sagtens hjælpe dem med materiale,« siger tømrerdirektør Rasmus Carstensen, der udførte arbejde for omkring en halv million kroner i Anna Mee Allerslevs lejlighed.

Han medvirkede i BT’s artikel fra 2. februar, hvor BT dokumenterede, at Øens Murerfirma ifølge et omfattende skriftligt materiale fra byggesagen stod for en hovedentreprise af den 236 m2 store lejlighed - samt at murerfirmaet havde stået for at rive en bærende væg ned.

Hidtil havde den tidligere borgmester oplyst, at Øens Murerfirma blot havde lavet noget murerarbejde på badeværelset.

Efter BTs afsløring 2. februar bad Københavns Kommune på ny Horten om at udarbejde en rapport. Her skriver Horten i vurderingen af sagen:

'Vores mulighed for at foretage en nærmere vurdering af sagen er begrænset af, at hverken Anna Mee Allerslev eller de involverede virksomheder kan forpligtes til at udlevere materiale om en privat byggesag til kommunen, og derfor heller ikke til Horten.’

Undersøgelsen baserer sig i stedet på de oplysninger, advokatfirmaet har modtaget fra Anna Mee Allerslevs advokat Bjarke Vejby.

Kommunalforsker og ph.d. i statskundskab Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole undrer sig over, at Horten kun har henvendt sig til Anna Mee Allerslev.

»Når Horten helt korrekt påpeger, at man ikke kan kræve udlevering af materiale fra Anna Mee Allerslev eller virksomhederne, er det omvendt helt uforståeligt, at man kun henvender sig til Anna Mee Allerslev,« siger Roger Buch og tilføjer:

»Det er desværre et gennemgående træk ved advokatundersøgelser af kommuner, at advokatfirmaer ofte ikke går særligt dybt eller grundigt til værks, men laver en dokumentorienteret og snæver juridisk analyse, som ofte ender i hensigtsmæssige konklusioner for de undersøgte kommuner.«