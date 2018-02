Her er dokumentationen for, at Øens Murerfirma stod for en hovedentreprise i Anna Mee Allerslevs 236 kvadratmeter store lejlighed.

På trods af en omfattende mængde dokumenter - heribandt budgetter, byggetilladelse og emails - der dokumenterer, at murerfirmaet var hovedentreprenør, benægter Anna Mee Allerslev, at det skulle være tilfældet.

»Øens var ikke hovedentreprenør på den private lejlighed. Jeg har betalt for Øens arbejde og oplyst Horten om Øens rolle i forbindelse med renoveringen af lejligheden,« skriver hun i et skriftligt svar, som hun fredag har fastholdt.

I en undersøgelse udarbejdet af Københavns Kommunes faste advokatfirmat Horten oplyste Anna Mee Allerslev kun, at Øens Murerfirma havde lavet »noget murerarbejde i badeværelset« i hendes lejlighed. Undersøgelsen er afleveret til Folketingets Ombudsmand, der nu behandler sagen om Anna Mee Allerslev og Øens Murerfirma.

Firmaet er en kommunal samarbejdspartner, og Allerslev har tidligere forklaret, at hun er gode venner med ejeren Jan Elving.

Øens Murerfirma stod også for at fjerne en bærende væg, viser dokument. Øens Murerfirmas byggeleder Ali Jamali har fremsendt blanket om påbegyndelse af byggearbejde i Anna Mee Allerslevs lejlighed til Københavns Kommune, viser dokumentet, som BT har fået via aktindsigt.Det sker i forbindelse med en tilladelse til at rive en bærende væg ned. Arbejdet vil blive udført af Øens Murerfirma, står der på blanketten. Hidtil har Anna Mee Allerslev kun fortalt, at murerfirmaet lavede »noget murerarbejde i badeværelset.«

BT er kommet i besiddelse af flere budgetter, hvor det fremgår, at Øens Murerfirma stod for hovedentreprisen i Anna Mee Allerslevs lejlighed. 1,7 millioner kroner lød det foreløbige budget på i april 2016.

Adskillige dokumenter i byggesagen dokumenterer, at Øens Murerfirma stod for hovedentreprise, hvilket også bekræftes af underentreprenøren Rasmus Carstensen.

I forbindelse med en dialog med en underentreprenør skriver Jan Elving den 10. november 2016, at underentreprenøren ikke kan møde bygherren (Anna Mee Allerslev, red.) for at få en uoverensstemmelse ud af verden.'Nu er det iøvrigt også meget sjældent man nogensinde møder bygherre i sine sager,' skriver Jan Elving blandt andet, ligesom han bakker op om, at underentreprenøren ikke skal møde Anna Mee Allerslev på trods af, at regningerne stiles til den tidligere borgmester. 'Ingen tvivl om både Ali og Hans Jørgen (de to byggeledere fra Øens Murerfirma, red.) ikke har ment et møde med bygherre var formålstjenesteligt, en beslutning jeg bakker dem op i'.

Øens Murerfirmas byggeleder Hans Jørgen Hansen skriver blandt andet, at Anna Mee Allerslev ikke vil have kontakt til underentreprenørerne, der er hyret til renoveringen:'Som meddelt dig på et møde, så vil bygherre ikke have sine mails sendt direkte til vores ue (underentreprenør, red.).

BT har talt med direktøren for en tømrervirksomhed, som arbejdede som underentreprenør i lejligheden for ca. en halv millioner kroner.

»Ja, vi blev hyret af Øens Murerfirma, og vi kan bekræfte, at vi efter at have sendt den første regning til Øens Murerfirma efterfølgende fik besked på at sende regningerne direkte til Anna Mee Allerslev. Det synes vi, var mærkeligt, eftersom Øens Murerfirma stod for en hovedentreprise, og det var dem, som hyrede os. Men ellers har vi ikke noget at udsætte på Øens Murerfirma i sagen,« siger direktøren, som hedder Rasmus Carstensen.