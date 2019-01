DR’s politiske analytiker Christine Cordsen beklager at have stødt seere, der er krænket over, at hun på direkte tv beskrev danskeres hudfarve som ‘grisefarvet.’

'Jeg har åbenlyst fået brugt et ord, som støder nogle. Det skal jeg være den første til at beklage,' skriver hun på Facebook.

Det udskældte ord faldt under hendes analyse af statsministerens nytårstale:

»(…) Dansk Folkeparti som sådan dyrker en illusion om, at man kan rulle det hele tilbage, og man kan sende folk hjem, og vi kan få et samfund som i 50erne, hvor der ikke var så mange med en anden hudfarve end grisefarvet,« sagde hun.

Det har nu ført til, at Christine Cordsen er anmeldt for racisme ‘grundet hendes folkefjendtlige, racistiske og ekstremt politisk farvede kommentar,’ som anmelderen Benny Sørensen kalder ordvalget under beskrivelsen af en underskriftindsamling, han har oprettet med det formål at få Christine Cordsen fyret fra DR.

I sin politianmeldelse beskylder han Christine Cordsen 'for at havde udtalt sig på en forhånende og nedværdigende måde over for etnisk indfødte danskere.'

Han uddyber over for B.T.:

»Grisen bliver brugt som en racistisk nedværdigelse af danskeren. Havde man sagt om folk fra Afrika, at de var ‘abebrune,’ tror jeg ikke, man var sluppet afsted med det. Det er det hykleri og den dobbeltmoral, jeg er ude efter.«

30-årige Benny Sørensen har anmeldt DR-journalist Christine Cordsen for racisme. Vis mere 30-årige Benny Sørensen har anmeldt DR-journalist Christine Cordsen for racisme.

»Der gælder åbenbart én standard for, hvad man må sige om etniske danskere og en anden standard for andre,« siger han.

Dansk Folkepartis medieordfører, Morten Marinus, mener, at Christine Cordsens udsagn er sigende for, hvordan hun personligt anskuer partiet.

»Jeg synes, at en politianmeldelse er at gå for vidt. Vi er nogle gange selv i situationer, hvor vi siger noget og så efterfølgende må ryste på hovedet af, at vi er blevet anmeldt for at sige et eller andet. Vi har lov til at ytre os.«

»Men jeg synes, at Christine Cordsen, der er ansat på en public service-station, burde være mere upartisk. Jeg synes, det var et meget farvet indlæg,« siger han.

Dansk Folkepartis medieordfører Morten Marinus mener, at Christine Cordsen ikke var upartisk i sin analyse. Arkivfoto Foto: Ólafur Steinar Gestsson Vis mere Dansk Folkepartis medieordfører Morten Marinus mener, at Christine Cordsen ikke var upartisk i sin analyse. Arkivfoto Foto: Ólafur Steinar Gestsson

Ifølge ekspert i etnicitet og ligebehandling på Institut for menneskerettigheder, Nanna Krusaa, vil ‘grisefarvet’ umiddelbart ikke være ‘groft nok til, at det er en overtrædelse af racismeparagraffen,’ siger hun.

En sådan afgørelse vil bero på en konkret og skønsmæssig vurdering ved en eventuel retssag, fortæller hun.

»Der er dog en italesættelse af en dyrerelation, og i andre tilfælde kunne man godt forestille sig, at det ville gøre sig gældende i forhold til, om det ville blive vurderet racistisk. Jeg vil sige, at det kan afhænge af, om man hæfter karakteristika på udtalelsen - hvis man eksempelvis siger, at nogle er 'primitive som aber,'« siger Nanna Krusaa.

Christine Cordsen ønsker ikke at kommentere politianmeldelsen.

Hun henviser til sin redaktør, Morten Tvegaard, der heller ikke vil kommentere. Han henviser til Facebook-kommentaren fra Christine Cordsen, hvor hun beklager.

'Der var absolut ingen bagtanke - eller politisk hensigt - med det. Jeg forsøgte mig vist bare med lidt sproglig kækhed, og det skal man altid passe på med,' lyder det.