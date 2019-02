»Jeg skal have alle de røde pletter væk, før jeg kan falde i søvn.«

Anja-Sofia Rünitz fre Greve kan ikke falde i søvn, før alle de røde prikker på hendes telefon, der indikerer ulæste beskeder og opdateringer, er væk.

Hun skal tjekke alt, før hun kan falde til ro.

19-årige Anja-Sofia Rünitz fra Greve holder sig selv vågen til ud på natten, fordi hun er nødt til at tjekke alle app's på sin telefon, før hun kan falde i søvn. Vis mere 19-årige Anja-Sofia Rünitz fra Greve holder sig selv vågen til ud på natten, fordi hun er nødt til at tjekke alle app's på sin telefon, før hun kan falde i søvn.

»Jeg ved ikke hvorfor, men jeg er bare nødt til at gøre det. Hvis jeg ikke gør det, så ligger jeg og vender mig. Jeg bliver helt urolig,« siger hun.

Faktisk føler omkring en femtedel af de danske unge mellem 16-24 år sig aldrig udhvilet, mens op imod 40 procent ikke føler, at de er udhvilet ofte nok.

Mobiltelefonen er en af de helt store årsager til, at de unge kommer for sent i seng.

61,6 procent af kvinderne og 69,5 procent af mændene svarer, at årsagen er deres mobiltelefon, computer, fjernsyn og lignende.

Det viser tal fra rapporten ‘Søvn’ fra Statens Institut for Folkesundhed fra 2017.

Ingen søvn før alt er tjekket

Cirka klokken 23.00 går 19-årige Anja-Sofia Rünitz i seng. Men hun sover for det meste først efter næsten to timer.

»En gang om ugen kommer jeg i seng i ordentlig tid. Men det er fordi, jeg har haft så mange dage i streg, hvor jeg ikke sover særlig meget,« siger hun, da B.T. taler med hende.

Facebook, Instagram, Snapchat og alle de andre apps på hendes mobiltelefon skal tjekkes. Det er vigtigt for hende, at hun ikke misser noget. Det hele skal med.

Både opdateringer fra hendes venner og veninder, men også nyt fra diverse bloggere, YouTube-stjerner og andre kendte, som hun følger.

Det er et kæmpe problem, at de ikke får sovet nok Søvnekspert Mikael Rasmussen

Det betyder, at hun i gennemsnit kun sover fem timer om natten.

Når man er i aldersgruppen 16-24 år er det vigtigt, at man får den rette mængde søvn, fortæller søvneksperten Mikael Rasmussen.

Han forklarer, at unge mennesker bør sove 8-10 timer hver nat.

»Det er et kæmpe problem, at de ikke får sovet nok,« siger han til B.T.

Uden søvn er det svært at passe studiet

Anja-Sofia Rünitz læser til pædagogisk assistent, og den manglende søvn påvirker både hendes studie og fritid.

»Jeg har svært ved at koncentrere mig. Jeg lytter ikke rigtigt til, hvad læreren siger, og når vi så skal lave en opgave ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre, fordi jeg ikke lyttede,« forklarer hun.

Når hun kommer hjem er hun ofte så træt, at hun er nødt til at tage en lur for at kunne holde sig vågen resten af dagen.

Selvom hun ville ønske, at hun fik den søvn, hun havde brug for, ser hun det som en umulig opgave lige nu.

»Jeg kan ikke lade være. Jeg ville tænke for meget over, om det var noget, jeg gik glip af,« siger hun og fortsætter:

»Jeg har prøvet nogle gange at lægge den væk, men jeg kan bare slet ikke sove, før alt er tjekket.«

Nedsætter indlæringsevnen

Mikael Rasmussen undrer sig ikke over, at unge mennesker har svært ved at følge med på deres uddannelse, når de ikke får sovet nok om natten.

»Når du ikke sover nok, så fungerer din hjerne også dårligere. Det nedsætter din koncentration og evne til at lære,« siger han til B.T.

Det blå lys, som alle skærme udsender, påvirker samtidig søvnen i en negativ retning, og det betyder dårlig søvnkvalitet.

Dårlig og for lidt søvn kan resultere i, at indlæringsevnen nedsættes med hele 20 procent, fortæller han.

Faktisk falder Anja-Sofia Rünitz nogle gange i søvn med telefonen i hånden.

»Man bliver jo træt af at sidde med sin telefon sent om aftenen, så bliver jeg langsomt trættere. Til sidst falder jeg i søvn,« siger hun.

Hvis ikke hun falder i søvn med mobiltelefonen i hånden, lægger hun den lige ved siden af puden. Den skal altid være tæt på hende.