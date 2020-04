Sangerinden Anja Maindal hiver sin bluse op. Hun er på Regionshospitalet Viborg og skal have scannet sine bryster.

Det er mandag den 30. marts, og coronavirussen rammer flere og flere. 57-årige Anja Maindal passer godt på ikke at komme for tæt på nogen. Men så sker det her under scanningen:

Hospitalets medarbejder har ingen maske på, og hun stiller sig lige ved siden af Anja Maindal, da der skal tages scanningsbilleder.

»Jeg vender hovedet væk, og hun beder mig så om at vende hovedet over mod hende. Så forventer jeg jo selvfølgelig, at hun vender sit hoved, men nej, det gør hun ikke,« siger hun og tilføjer:

Anja Maindal er dybt utilfreds med, at der ikke var bedre beskyttelse mod coronasmitte, da hun var til brystscanning på Regionshospitalet i Viborg i mandags.

»Hun er kun 15 cm fra mit hoved og ånder mig direkte ind i ansigtet. Hun gør intet for at passe på. Intet. Jeg er chokeret.«

Netop i midten af Jylland er smitten steget ret drastisk den seneste tid.

For nylig kom det frem, at Viborgs naboby, Herning, er det sted i landet, hvor flest er smittet med corona per indbygger.

Anja Maindal arbejder som sangerinde, og derfor er hun også meget nervøs for bivirkningerne ved at få coronavirus.

Anja Maindal kan lejes til arrangementer, hvor hun synger på egne og andres sange.

»Nu håber jeg virkelig, at jeg ikke er smittet. Jeg er sanger, så jeg er godt nok på den, hvis jeg er smittet,« siger hun.

Efter scanningen går Anja Maindal da også direkte hen til skranken og brokker sig.

»Da jeg kommer ud, påtaler jeg det i skranken, og da får jeg at vide, at jeg jo bare kan havde meldt fra og blevet hjemme,« siger Anja Maindal.

Samme dag klager hun på Facebook til Regionshospitalet Viborg over, at der ikke er større beskyttelse mod smittefare på sygehuset.

Her ses Anja Maindals besked til Regionshospitalet i Viborg i mandags.

Hun får dette svar fra hospitalets patientinformationsredaktør:

'Vi bruger værnemidler de steder, hvor Region Midtjyllands retningslinjer siger, at vi skal det. Derfor bruger vi ikke værnemidler i screeningen. Vi sparer dem til der, hvor allermest smitte er koncentreret,' skriver han og tilføjer:

'Samtidig beder vi alle patienter om at blive hjemme, og melde afbud for at passe på smittespredningen, hvis det kan lade sig gøre.'

Men Anja Maindal er aldrig blevet bedt om at blive hjemme fra sin screening midt i coronakrisen. Tværtimod.

To dage inden sin screening for brystkræft fik Anja Maindal SMS-besked, hvor der intet står om, at hun kunne blive hjemme, hvis hun var nervøs for coronasmitte.

Lørdag fik hun SMS om, at hun mandag havde tid til screening for brystkræft.

B.T. har forelagt kritikken for Regionshospitalet i Viborg, og fået dette svar på mail:

'Vi er på Regionshospitalet Viborg kede af, at Anja har haft en dårlig oplevelse hos os. Allerede da Anja henvendte sig til os på Facebook for fire dage siden, fik ledelsen af brystkræftscreeningen besked, og Anjas kritik er blevet drøftet i personalegruppen,' lyder det i svaret.

Regionshospitalet Viborg slår fast, at retningslinjerne for værnemidler lige nu er sådan, at personalet kun skal bære maske, når der arbejdes med coronasmittede patienter.

Her ses indgangen til Regionshospitalet Viborg.

'Derfor havde den medarbejder, som stod for Anjas screeningsundersøgelse, ikke maske på,' skriver hospitalet.

Anja Maindal har efter sygehusbesøget haft hovedpine og ømhed i sin krop.

Dog ikke nok til, at hun indtil videre har kontaktet lægen eller sat sig selv i to ugers karantæne, som man skal med mistanke om coronasmitte.

Hun henviser til, hvad statsminister Mette Frederiksen (S) har sagt flere gange de seneste par uger.

Statsminister Mette Frederiksen (S) ses her til pressemøde om coronavirus i Danmark, i Spejlsalen i Statsministeriet mandag den 30. marts 2020.

»Når vi fra vores statsminister har fået at vide så mange gange, at vi skal passe på os selv, vi skal gå uden om hinanden og ikke komme tæt på hinanden, er det her chokerende,« siger Anja Maindal.

Hun har denne opfordring til andre, der er kaldt til screening eller andet ikke-akut på landets sygehuse.

»Jeg håber, de får stoppet al den her screening, til faren for smitte er overstået. Bliv hjemme.«

