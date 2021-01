Tårerne begynder at pippe frem i øjnene på 53-årige Karl Freddy Jensen.

»Jeg har det forfærdeligt. Fuldstændig forfærdeligt. Jeg tænker nok på det hver dag,« siger han med skælven i stemmen.

B.T. har besøgt Karl Freddy Jensen og 22-årige Cecilie Wichmann i den lille by Trustrup lidt uden for Grenaa på Djursland.

Her fortæller de om deres livs største mareridt.

B.T. har besøgt afdøde Anja Jensens enkemand Karl Freddy Jensen, datteren Cecillie Wichmann og hendes yngste barnbarn Nora Anja Wichmann i den lille by Trustrup lidt uden for Grenaa på Djursland. Her fortæller de om vagtlæges svigt af Anja Jensen, der var ramt af blodprop. Foto: Rasmus Laurvig/ Byrd

17. april sidste år mistede de deres elskede hustru og mor, som døde af en blodprop i den ene lunge.

Et dødsfald, der meget muligt kunne have været undgået.

Årsag?

Sent om aftenen dagen før ringede Anja Jensen nemlig til vagtlægen, da hun blandt andet havde svært ved at trække vejret.

Her ses billede af 40-årige Anja Jensen sammen med et af sine tre børnebørn, der bliver døbt. 17. april døde Anja Jensen af blodprop i den ene lunge. Foto: Rasmus Laurvig/ Byrd

Hun havde tidligere haft blodprop, og for nylig havde hun været indlagt med forhøjet blodtryk.

»Hun ringede til vagtlægen, men de ville ikke se hende,« siger Karl Freddy Jensen.

Han var sammen med Anja, da hun ringede til vagtlægen.

»Vagtlægen mente, at hun nok havde coronavirus med de symptomer, hun havde. Hun havde jo lidt feber og så problemer med at trække vejret,« siger han.

Anjas sidste tid 8. april 2020: 40-årige Anja Jensen havde det meget skidt med smerter og højt blodtryk. Hun blev testet for coronavirus, der viste sig at være negativ. 16. april 2020: Anja Jensen fik store problemer med at trække vejret samt en smule feber. Sent om aftenen ringede hun derfor til vagtlægen. Vagtlægen sagde, at det kunne være coronavirus, så der kunne ikke sendes læge. Det afviste Anja Jensen, da hun jo fornylig var testet negativ. Men vagtlægen ville alligevel ikke se hende eller få sendt ambulance. 17. april 2020: Om morgenen ringede Anja Jensen igen til lægevagten, der da sendte ambulance, som ankom kl. 08. Kl. 15:42 fik familien af vide, at hun var død af en blodprop i den ene lunge. Kilde: Familiens anmeldelse til Patienterstatningen.

Men Anja Jensen havde slet ikke covid-19.

»Jeg ville ønske, jeg havde ringet til vagtlægen og fået ham til at komme,« fortæller Karl Freddy Jensen og forsætter:

»Men desværre, så ringede jeg ikke til vagtlægen, efter han bare afviste at se Anja. Og det fortryder jeg da helt sikkert.«

Under alle omstændigheder så kom der ingen lægehjælp.

Karl Freddy Jensen står med barnebarnet Nora Anja i armene, mens hans øjne løber i vand. Sådan er det når han tænker på sin kones død, han mener kunne været undgået, hvis vagtlæge havde reageret på opkaldet den 16. april. Foto: Rasmus Laurvig/Byrd

Om morgenen 17. april havde Anja Jensen fået det værre.

De ringede igen efter lægehjælp, og denne gang lykkes det så at få en anden vagtlæge til at sende en ambulance for at køre hende på Regionshospitalet Randers.

»Hun kunne jo knap nok gå selv. Hun gik to skridt, og så stod hun stille. Det var frygteligt at se på,« siger Karl Freddy Jensen, som sammen med resten af familien sad hjemme i huset, hvor de ventede på nyt fra sygehuset.

Ved middagstid ringede hans telefon.

Sådan så Anja Jensen ud, da inden sin død stod på sin yngste datters værelse. Foto: Privat

»De sagde så, at hun havde en blodprop i lungen. Jeg brød helt sammen, da jeg hørte det. Det var en katastrofe at høre,« fortæller Karl Freddy Jensen.

Anja Jensen blev i al hast kørt fra Regionshospitalet Randers til Aarhus Universitetshospital, men hun stod ikke til at redde.

Selvom lægerne tre gange forgæves forsøgte af genoplive hende, blev hun klokken 15.42 konstateret død.

Altså dagen efter hun sent om aftenen var blevet afvist af vagtlægen, der først ville se endnu en negativ coronatest.

»Altid i vores hjerter,« står der på Anja Jensens gravplads på kirkegården i Grenå. Foto: Rasmus Laurvig/ Byrd

Ligesom Karl Freddy Jensen er også Anja Jensens datter Cecilie Wichmann meget vred over forløbet.

Hun er især stærkt utilfreds med, at vagtlægen bare afviste at se hendes mor, når hun faktisk var livstruende syg.

»Det gør mig så vred, at de ikke kunne gøre bare et eller andet for at hjælpe hende,« siger hun og bakkes op af Karl Freddy Jensen:

»Vi føler os virkelig svigtet, og resten af mit liv kommer jeg til at tænke på det her. Tænk, at den her coronavirus var skyld i, at vagtlægen ikke kom, og at hun døde dagen efter af blodprop. Det er så forfærdeligt at tænke på, da Anja aldrig har haft coronavirus og passede meget på ikke at blive smittet,« siger han.

Enkemanden Karl Freddy Jensen og datteren Cecilie Wichmann står her ved Anja Jensens grav i Grenaa. Foto: Rasmus Laurvig/ Byrd

Det er landets regioner, som har ansvaret for vagtlægernes arbejde og honorarfordeling.

B.T. har fremlagt vagtlægens afvisning af dødssyge Anja Jensen for Region Midtjyllands koncerndirektør, Pernille Blach Hansen.

»Det er en ulykkelig situation de pårørende står i, og vi er meget kede af det på deres vegne,« skriver Pernille Blach Hansen i en mail til B.T.

Hun slår også fast, at Region Midtjylland har bedt lægevagten redegøre for forløbet.

Fredag viste en ny rapport, at andre syge har betalt prisen for regeringens massive nedlukning af sundhedsvæsenet på grund af coronarestriktionerne.

Anja Jensen er heller ikke den første dødeligt syge, der har betalt den højest mulige pris, efter hun blev afvist af vagtlæge med fokus på coronavirus.

B.T. har allerede fortalt, hvordan Poul Henning Hansen i marts ringede til vagtlægen med feber og nakkesmerter.

Men vagtlægen afviste at se ham på grund af coronarestriktionerne, og kun få dage efter afvisningen døde Poul Henning Hansen af akut meningitis.

Her er B.T.s afsløringer 8. november 68-årige Poul Henning Hansen fra Taulov nær Fredericia ringede 14. marts til vagtlæge, fordi han havde nakkersmerter og feber. Men på grund af coronarestriktionerne afviste vagtlægen ham. Få dage efter døde han af meningitis. Patienterstatningen har slået fast, at det med overvejende sandsynlighed ikke var sket, hvis vagtlægen havde fået ham indlagt. 5. december I alt 11 gange fra 16. marts til 7. juli ringede 53-årige Dunja Fogelberg Hansen fra Amager til egen læge med smerter i lungerne. Men på grund af coronarestriktioner ville lægen ikke tilse hende. Det viste sig, at hun havde lungekræft, og hun er uhelbredelig syg. 8. december 69-årige Bjarne Schou fra Odense blev i maj ramt af en kræftknude på fire kvadratcentimeter i sin hals. Men egen læge og vagtlæge ville ikke se ham fysisk på grund af de særlige coronarestriktioner. Samme dag kan B.T. fortælle om nye tal, der viser, at der fra marts til maj blev diagnosticeret 2.800 færre med kræft end i samme periode de sidste fem år. 12. december 44-årige Anne Mette Christiansen fra Albertslund fik i sommer smerter i lungerne og var hos lægen. Men først 2. december fik hun lavet en biopsi, der viste, hun havde aggressiv lungekræft, der måske har spredt sig til æggestokkene. Selve beskeden om kræft fik hun i et telefonopkald en mandag morgen kl. 8.57, selv om hun havde bedt om at få det at vide på sygehuset. 20. december: Nu kan B.T. fortælle om kræftpatienten Anders Bonnemann fra Horsens, der i oktober sidste år blev opereret for endetarmskræft. Han fik i år symptomer på ny kræft, men 'på grund af situationen med coronavirus' måtte sygehuset 27. april udskyde hans behandling. Det viste sig i sommer, at han både havde prostatakræft og kræft i blæren. Sagen fik nu de borgerlige partier og SF til at kalde sundhedsminister Magnus Heunicke i samråd.

Koncerndirektøren i Region Syddanmark Kurt Espersen beklagede Poul Henning Hansens dødsfald efter vagtlæges svigt, og han er nu i gang med at få undersøgt sagen.

Altså tæt på samme formulering, der lyder fra koncerndirektøren i Region Midtjylland i sagen om vagtlægens afvisning af Anja Jensen.

Indtil videre må Karl Freddy Jensen og Cecilie Wichmann så vente på, hvordan det hele ender. Begge mindes på forskellige måder Anja Jensen.

»Når jeg er her alene, så plejer jeg at snakke til hende. Så fortæller jeg om alt, hvad der sker. Især om vores yngste datter. Hun skal have det at vide, så jeg også får det ud af kroppen,« siger Karl Freddy Jensen, mens han står på kirkegården i Grenaa og kigger på Anjas gravplads.

22-årige Cecilie Wichmann er meget vred på vagtlægen, der ikke vil se hendes mor en blodprop i den ene lunge. Foto: Rasmus Laurvig/ Byrd

Cecilie Wichmann tænker også meget på sin afdøde mor.

Hun var højgravid, da Anja Jensen døde, og derfor tog hun efter fødslen i sommer den beslutning, at datteren skulle hedde Anja som mellemnavn.

»Min mor var så glad for børn. Derfor hedder min datter Nora Anja Wichmann efter sin mormor,« siger Cecilie Wichmann og tilføjer:

»På den måde vil hun også altid tænke på hende, selvom de aldrig mødtes.«