Danske Anders Geertsen vandrede i tre timer over glødende bjerge for at nå frem til familiens hus i Sydcalifornien.

Med en rygsæk fyldt med stædighed, to liter vand og tre bagels trodsede danske Anders Geertsen forrige weekend de politiafspærringer, der omkransede bjergene ved familiens hus i Santa Monica Mountains – et af de områder, der har været hårdest ramt af brandene i det sydlige Californien.

»Vi vidste, at nogle af nabohusene var brændt, men det var umuligt at få præcise meldinger om, hvorvidt vores hus stadig stod eller ej. Så lige så snart jeg hørte, at de lukkede folk ind igen et par dage efter, at selve de store brande var overstået, vidste jeg, at jeg skulle ind og se til huset hurtigst muligt,« fortæller Anders Geertsen.

Til dagligt arbejder han for Google og bor sammen med sin hustru, Lisbeth, og parrets tre børn i San Jose syd for San Francisco, men med planer om snart at flytte tættere på Los Angeles købte familien for et år siden deres drømmehus i Santa Monica Mountains.

I videoen kan du se Anders Geertsens kone Lisbeth Geertsen fortælle om mandens vandring over bjergene for at se til deres hus i Santa Monica Mountains og de bekymringer, der fulgte med.

Da de voldsomme brande kom tættere på området, kunne Anders Geertsen ikke sidde med hænderne i skødet hjemme i San Jose.

Men evakueringen var ikke ophørt, da Anders Geertsen ankom til Santa Monica Mountains. Tværtimod var der politiafspærringer overalt, og ingen ville lukke ham ind. Besat af tanken om at se til familiens hus valgte han at parkere bilen og vandre tre timer over bjerge, der stadig ulmede med gløder, og hvor han stadig kunne se flammer og røg på bjergryggene i horisonten.

»Det var ligesom en zombiefilm eller som at gå på Mars,« fortæller han. »Alt var fuldstændig brændt, og der lå gløder og aske overalt. Nogle steder stod der også stadig brændende træer, så jeg skulle være lidt forsigtig. På et tidspunkt var der en brændende trækrone, der faldt ned tæt på mig.«

Bange var han dog ikke.

»Jeg tænkte, at stort set alt, hvad der kunne brænde, jo allerede var væk. Jeg var mere bekymret for, om vinden kunne få ilden og gløderne til at blusse op igen og ødelægge de sidste huse. Det var derfor, jeg følte, jeg bare måtte afsted og gøre noget.«

Efter tre timers vandring nåede Anders Geertsen endelig frem til den lille dal, hvor familiens hus lå – og stadig ligger. Adskillige af nabohusene var brændt fuldkommen ned, men Anders og Lisbeths hus stod stadig intakt. Dog var der flere steder på grunden godt gang i gløderne.

»Jeg slukkede dem simpelthen med vandslangen,« fortæller Anders Geertsen, mens han viser de steder, hvor han fik bekæmpet gløderne bare få meter fra huset.

Senere mødte han en nabo, der lånte ham en bil, og så kunne Anders og haveslangen tage videre rundt og slukke andre gløder og småbrande i kvarteret. Den Google-ansatte dansker stødte tilmed på nogle brandmænd, der opfordrede ham til at hjælpe, så godt han kunne.

»Brandmændene prioriterer kun de aktive brande. De der småbrande er kun nogle, de ordner, hvis de lige ser dem. Så det var kun mig og et par andre, der var i området, og vi gik så rundt og slukkede så godt vi kunne med vores haveslanger og ved at hælde sand og jord på. Det fungerede meget godt,« siger Anders Geertsen, der kun for en kort bemærkning er forbi huset i Santa Monica Mountains igen sammen med resten af familien. Området har nemlig stadig ingen strøm eller vand og er flere steder stadig evakueret.