Den danske rigmand og Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen har doneret ca. 35.000 kr. til et skotsk regningshold af bjergbestigere, skriver det skotske medie The Press and Journal.

Donationen kommer efter, at Anders Holch PoVlsen blev berørt af den 24-årige bjergbestiger,

Adele Perry, der besteg bjerget Ben Hope i Sutherland på årsdagen for sin fars død på det selv samme bjerg.

Adele Perrys far Steve Perry var en verdensberømt bjergbestiger. Han døde på tragisk vis i en ulykke den 5. februar sidste år. Ulykken kostede også farens ven, Andy Nisbet, livet.

Anders Holch Poulsen ejer det stykke jord, hvor Ben Hope ligger. Donationen bliver givet til en pengeindsamling til fordel for det redningshold, der forsøgte at redde Steve Perry og Andy Nisbet.

Datteren Adele Perry markerede årsdagen ved at bestige det næste en kilometer høje bjerget med nogle af redningsmændene.

Ifølge Adele Perry har indsamlingen nu nået et beløb på over 8000 pund, svarende til ca. 70.000 kr.

»Jeg er lamslået (over donationen fra Anders Holch Poulsen, red.). Det kom ud af det blå, og jeg vil bare takke alle, der har doneret, uanset hvor store eller små de har været,« siger hun ifølge The Press and Journal.

Anders Holch Povlsen er en af Danmark rigeste mænd. Hans formue er skabt på den danske tøjgigant Bestseller, der har hovedsæde i Aarhus.