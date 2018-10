Alle, der har prøvet det, ved det: Man skal stå tidligt op for at få fingrene i lejligheden, der bare er alt det, man drømmer om - og så endda til en pris, der gør, at man ikke føler sig helt til grin.

I gennemsnit har de andelsboliger i København og Aarhus, der i årets første halvdel ramte det officielle boligmarked, nemlig blot været udbudt til salg i 50 og 65 dage*, før mæglerne atter hev dem af markedet.

Noget roligere har man dog kunnet tage det på ejerlejlighedsmarkedet.

Ifølge tal fra Boliga har ejerlejlighederne i Københavns Kommune nemlig i gennemsnit været meldt under til salg-fanerne i 113 dage, mens ejerlejlighederne i Aarhus har været en lille uge mere om at finde nye beboere.

»Det er ikke vores opfattelse, at pusten er ved at gå af andels-ballonen. Der er kommet færre andelsboliger til salg hos ejendomsmæglerne over det seneste år, og det vidner om, at det fortsat er let at finde en køber til andelsboligerne uden hjælp fra en ejendomsmægler,« siger cheføkonom Signe Roed-Frederiksen fra Arbejdernes Landsbank.

»For ejerlejligheder i de store byer har udviklingen været den modsatte. I København og på Frederiksberg er udbuddet af ejerlejligheder til salg steget med henholdsvis 16 og 28 procent, mens udbuddet af ejerlejligheder er steget med lidt over 25 procent i Århus.«

Det helt store udbud

At gå på shopping i andelsafdelingen i landets største byer kan på mange måder sammenlignes lidt med at være den, der skal prøve at vride lidt friske grønsager ud af det lokale supermarked fem minutter i lukketid. Mens ejermarkedet derimod har helt anderledes stabler.

I Københavns Kommune er der for øjeblikket knap 60 andelslejligheder udbudt til salg gennem mæglere eller via Selvsalg, mens der er godt 2.600 ejerlejligheder at vælge mellem. Samme billede tegner sig i Aarhus, hvor der også er godt 60 andele og cirka 700 ejerlejligheder, der lige nu søger nye beboere. Det viser oplysninger fra Boliga.dk.

»Andelsboligerne er populære af god grund. Prisen på andelslejligheder er steget med 16 procent fra første kvartal 2014 til andet kvartal 2017, mens den tilsvarende prisstigning for ejerlejligheder er det dobbelte - nemlig 32 procent,« siger Signe Roed-Frederiksen.

»Som køber skal man være opmærksom på, at finansieringsmulighederne er forskellige for ejerlejligheder og andelsboliger. Et andelsboliglån er typisk med variabel rente, hvorfor risikoen er lidt større, end hvis man valgte at finansiere en tilsvarende ejerlejlighed med et fastforrentet lån.«

Se hvor hurtigt storby-lejlighederne ryger af markedet.

*Boliga har opgjort den gennemsnitlige nedtagningstid for de ejer- og andelslejlighed, der har været udbudt til salg i første halvår 2018. Det vil sige antallet af dage fra lejligheden blev udbudt til salg, til den atter blev taget af markedet.