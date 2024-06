»Jeg har arbejdet for HA'ere, forskellige Bandidos-rockere og Satudarah. Jeg har arbejdet for forskellige gadebander, LTF og NNV.«

TV 2-muldvarpen Amira Smajic lagde i dokumentarserien 'Den sorte svane' ikke skjul på, at hun har samarbejdet med stort set alle de større grupperinger i den danske underverden.

Men særligt rockerne synes hun at have været så tæt på, at det har fået stor indvirkning på hendes liv.

Både i form af gæld, afpresning, kidnapning - og en søn.

Det er i hvert fald det, hun selv fortalte, da hun 11. januar i år afgav forklaring foran en dommer ved byretten i Odense.

Det skete ved en såkaldt indenretslig afhøring i forbindelse med en omfattende og årelang straffesag mod hende, som Fyns Politi allerede begyndte at efterforske tilbage i 2019.

Ved du noget om sagen? Så vil vi meget gerne høre fra dig. Skriv en mail til sebj@bt.dk.



Sagen er stadig ikke afgjort og er blandt andet blevet forsinket af, at hun har meldt sig syg til flere planlagte retsmøder - også mens hun fungerede som hemmelig muldvarp for TV 2.

I juni 2020 rejste politiet den første tiltale mod hende i sagen, der især handler om bedragerier, dokumentfalsk og underslæb i millionklassen. Siden er nye anklagepunkter kommet til.

B.T. har fået adgang til retsbogen fra det tre timer lange retsmøde i januar, der var offentligt.

Heraf fremgår det blandt andet, at hun forklarede, at hun efter 2015 langsomt kom til at skylde særligt rockere store pengebeløb, når hun som erhvervsjurist stillede sin ekspertise til rådighed for dem.

Eksempelvis hvis hun ikke som lovet kunne sørge for, at en motorcykel ikke ville blive beslaglagt. Hvis det skete alligevel, kunne hun ifølge sin egen forklaring til retten i rockernes optik komme til personligt at skylde dem for eksempel 500.000 kroner.

Gælden nåede at løbe op i næsten to millioner kroner, som hun fik betalt. Omkring det tidspunkt gik hun også personligt konkurs og blev skilt fra den eksrocker, der i 2018 var blevet far til hendes søn.

Samtidig var hendes far blevet dødeligt syg af kræft, så hun flyttede fra København tilbage til sine forældre i Odense. Men også her opsøgte rockerne hende ifølge forklaringen i retten, når hun skulle presses til at betale penge.

Det psykiske pres var ifølge TV 2's muldvarp så belastende, at hun tog noget af den morfinmedicin, som hendes døende far fik. Det både lammede hende mentalt og gjorde hende lidt høj.

I efteråret 2019 var overførslen af penge fra hende til rockerne ifølge Amira Smajic sat så meget i system, at hendes daværende arbejdsgiver - den senere fængselsdømte og konkursramte revisor Johnny Hast Hansen - tog hendes løn og udbetalte den direkte til en centralt placeret rocker i Hells Angels.

Op til sommeren 2020 spidsede det ifølge Amira Smajics egen forklaring meget til for hende.

»Jeg havde nogle udfordringer, gæld og pres for at slippe ud af noget. Jeg blev også kidnappet omkring det tidspunkt,« forklarede hun i retten, hvor hun også fortalte, at hun havde fået en mistanke om, at politiet aflyttede hende.

Den langstrakte retssag mod Amira Smajic skal efter planen fortsætte til efteråret ved byretten i Odense.

Hendes advokat, Carlo Siebert, oplyser til B.T., at hans klient ikke har mulighed for at kommentere sagen, og at hun heller ikke har mulighed for at deltage i et interview.