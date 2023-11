Israels angreb på civilbefolkningen i Gaza kan ikke retfærdiggøres, konstaterer Angelina Jolie.

Den amerikanske skuespiller har arbejdet med humanitære organisationer i årtier, og nu blander hun sig i debatten omkring krigen mellem Israel og Hamas.

Det sker i et opslag på Instagram, hvor Angelina Jolie indledningsvist erklærer sig vred over det terrorangreb, som Hamas udførte mod Israel i begyndelsen af oktober.

»Jeg beder også for en øjeblikkelig, sikker tilbagevenden for hvert eneste gidsel og for familierne, som bærer den ubegribelige smerte af at have fået myrdet en af deres kære,« skriver Angelina Jolie blandt andet i sin opdatering.

Men amerikaneren kritiserer Israel for den respons, som Benjamin Netanyahuh med støtte fra blandt andet USA, er kommet med.

Angelina Jolie har arbejdet med humanitære organisationer i årtier. Foto: Peter Nicholls/Reuters/Ritzau Scanpix

»Det, der skete i Israel, var en terrorhandling. Men det kan ikke retfærdiggøre de uskyldige liv, som bliver tabt i bombardementet af en civilbefolkning i Gaza, som ikke har noget sted at tage hen, ingen adgang til mad og vand, ingen mulighed for evakuering og ikke en gang den basale menneskerettighed at kunne krydse en grænse og søge i ly,« skriver Angelina Jolie.

Hun konstaterer i samme ombæring, at Gazas befolkning på to millioner mennesker har levet under en 'alvorlig blokade' i næsten to årtier, og det kommer efter årtier med fordrivelse og statsløshed.

Nu opfordrer hun Israel til at acceptere en våbenvhile.

»Nægtelsen af hjælp, brændstof og vand er en kollektiv afstraffelse af et folk,« skriver Angelina Jolie.

»Menneskeheden kræver en øjeblikkelig våbenhvile. Palæstinensiske og israelske liv og alle menneskers liv i hele verden betyder lige meget,« slår hun fast.

»Alt, hvad der kan forhindre civile tab og redde liv, skal gøres,« skriver Angelina Jolie desuden.

