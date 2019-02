En vestjysk ambulancebehandler har skrevet et åbent brev til innovationsminister Sophie Løhde (V), som får Facebook til at gløde.

Sygeplejersker, der går grædende hjem. Vagtplaner, der ikke hænger sammen. Ingen tid til frokost eller toiletbesøg - hverken på otte, 12 eller 18 timer lange vagter.

Sådan ser hverdagen ud for mange af de kolleger i sundhedsvæsenet, som ambulancebehandler i Esbjerg Rico Wind Mathiesen møder i løbet af en arbejdsdag.

Da han lørdag aften sammen med sin makker parkerede sin ambulance hjemme på stationen, havde han fået nok. Klokken var 22.45, og først da havde han tid til at spise aftensmad. På det tidspunkt var han cirka halvvejs i sin 24-timers vagt, som først sluttede søndag morgen klokken halv otte, og han havde ikke spist i over ti timer.

Ambulancebehandler Rico Wind Mathiesen har skrevet et opslag på Facebook, som er gået viralt. Han skriver om arbejdsforholdene for de ansatte i sundhedsvæsenet, og det er blevet delt mere end 14.000 gange. Foto: Etisk Råd Vis mere Ambulancebehandler Rico Wind Mathiesen har skrevet et opslag på Facebook, som er gået viralt. Han skriver om arbejdsforholdene for de ansatte i sundhedsvæsenet, og det er blevet delt mere end 14.000 gange. Foto: Etisk Råd

I de forudgående timer havde han og kollegaen haft travlt med at hjælpe syge mennesker og køre patienter til, fra eller mellem sygehuse, hvor de ofte havde svært ved at finde en sygeplejerske, der havde tid til at tage imod.

»Det her handler ikke om mig. Jeg er glad for mit arbejde, og jeg klynker ikke. Vi er ansat til at kunne arbejde i 24 timer ad gangen. Det er en del af vores job,« understreger han og forklarer, at det er mange af de kolleger, sygeplejersker og sosu-assistenter, han møder i sit job, som han er bekymret for.

Lørdag aften hørte han nemlig igen for sit indre øre innovationsminister Sophie Løhdes ord om, at forskellen mellem sygefraværet i den offentlige og private sektor er 'uforklarligt højt'. Ministerens ord faldt i Berlingske i starten af januar, da Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet udgav rapporten »Sygefravær i den offentlige sektor«, som viste, at offentligt ansatte er markant mere syge end medarbejderne i den private sektor.

Det blev den berømte dråbe, der fik den Rico Wind Mathiesen til at gå til tasterne på Facebook og skrive et åbent brev til Sophie Løhde.

Her beskriver han sin hverdag i et sundhedssystem, som med hans ord er 'sparet helt i sænk'.

»Jeg blev provokeret af hendes udtalelse, så det her har ligget i baghovedet et stykke tid. Hun må være en af de få i Danmark, som aldrig har været indlagt eller været pårørende til en patient. Enten negligerer hun virkeligheden, eller også bevæger hun sig for lidt ud i den,« lyder det fra ambulancebehandleren.

Rico Wind Mathiesen har været redder siden 2005, han underviser også på redderuddannelsen, og han er medlem af Etisk Råd.

Han understreger dog, at hans kritiske røst i denne forbindelse er helt for egen regning, og at hans kritik går på de generelle forhold for de ansatte i det danske sundhedsvæsen.

Dagligt oplever han sygeplejersker og sosu-assistenter, der er stressede, nedslidte, eller som går grædende hjem.

Medarbejdere, der ikke har tid til at spise eller gå på toilettet, og som er ved at bukke under for arbejdspresset.

»Antallet af patienter stiger. Det samme gør antallet af behandlinger, men samtidig skærer man i et væsen, der er presset, og derfor bliver der mindre og mindre personale,« siger han og beskriver, hvordan hverdagen ser ud på mange af de hospitalsafdelinger, han kommer rundt på.

»Overbelægning er mere reglen end undtagelsen. Folk ligger på gangene, og når der er sygdom, kan vagtplanerne ikke hænge sammen,« siger han og forklarer, at det ofte er som at lege 'Find Holger', når han og hans makker skal aflevere en patient på en afdeling.

Ofte er det sparsomme personale nemlig optaget af akutte opgaver, så det ofte er svært at finde en sygeplejerske.

Rico Wind Mathiesen savner, at politikerne på Christiansborg - og især ministrene - kommer mere ud i virkeligheden og med egne øjne ser, hvordan forholdene er på hospitalerne.

»Og så savner jeg, at politikerne tager stilling til, hvad det er vi ikke skal lave i sundhedsvæsenet. At de tør prioritere. Det er så nemt at diktere et økonomisk råderum og så samtidig udstede løfter.«

Nødråbet fra den vestjyske ambulanceredder er i skrivende stund blevet delt over 16.000 gange og kommenteret lige så meget.

Innovationsminister Sophie Løhde skriver i en mail til B.T.:

»Ingen skal blive syge af at gå på arbejde, og det er dybt urimeligt, at offentlige ansatte har større risiko for at blive sygemeldt end privatansatte «

Hun fremhæver, at regeringen har sat 145 millioner kroner af til en sygefraværspakke med initiativer, som skal være med til at sænke sygefraværet blandt offentligt ansatte.

Her kan du læse hendes fulde svar: