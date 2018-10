Amalie Dollerup står frem og fortæller om sit første møde med sorgen. Det sker i sammenhæng med Knæk Cancer, hvor både hende og ægtefællen, Andreas Jebro, støtter op som frontfigurer under kampagnen.

»Fra at være en frisk og livlig mormor, gik hun til at være syg og meget afkræftet. Transporten fra Aarhus til København imellem os kunne hun ikke længere overskue, og den ellers tidligere lette håndbagage blev pludselig for meget for hende,« siger Amalie Dollerup.

Amalie Dollerup blev gift med skuespillerkollegaen Andreas Jebro i 2017. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2018)

Amalie Dollerup var blot 11, da hun på tæt hold så sin mormor forsvinde. Fra beskeden om sygdommen kom, til hendes mormor gik bort, gik der bare et halvt år. Og selvom kræftforløbet kun varede i seks måneder, står erindringen stærkt i hukommelsen for Amalie Dollerup. Det fortæller hun åbent til B.T.

»Jeg havde ikke prøvet at miste en, der stod mig så meget nær. Det gjorde et meget stort indtryk på mig, for det var mit første møde med sorgen.«

Indtrykket kom særligt til syne i måden, hvorpå Amalie Dollerup og hendes familie prøvede at gøre forløbet til noget smukt i håndteringen af sorgen.

»Vores familie lagde stor vægt på, at mormor skulle i himlen. Min mormor og jeg spillede også meget kort sammen. Derfor lagde jeg et sæt kort og en kortblander til hende i kisten, som hun kunne få med. Det blev til en smuk og fin ting, selvom jeg aldrig har tudet så meget som den dag i Aarhus Domkirke,« fortæller Amalie Dollerup.

Lært at værdsætte, hvad man har

Selvom det var et stort slag for Amalie Dollerup at miste sin 75-årige mormor, har den 32-årige 'Badehotellet'-skuespillerinde taget erfaringerne fra dengang med sig.

Og det er til trods for, at det er over 20 år siden.

Amalie Dollerup er især kendt fra TV 2's 'Badehotellet'. Her ses hun sammen med nogle af de øvrige skuespillerinder fra serien. Fra venstre Cecilie Stenspil, Lisa Werlinder, Sonja Oppenhagen, Amalie Dollerup og Anette Støvelbæk. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2018)

»Jeg har lært at være til stede i nuet. At værdsætte den tid, man har sammen med hinanden, for pludselig kan det have en ende, før man aner det.«

Dog håber hun ikke, at andre vil miste en person, man står tæt knyttet med. Tabet af sin mormor vejer trods alt tungere, end hvad hun lærte af forløbet.

Og særligt mener Amalie Dollerup, at børn ikke skal igennem det samme, da sorg ikke skal fylde for meget i barndommen. Derfor går Amalie Dollerup sammen med sin mand, skuespillerkollegaem Andrea Jebro, nu ind og støtter op om at knække kræften i kampagnen 'Knæk Cancer'.

Frontfigurer i landsdækkende kampagne

Sammen skal de nemlig være ansigter udadtil og generelt være med til at promovere og støtte kampagnen.

Amalie Dollerup og Andreas iført årets Knæk Cancer T-shirt. Foto: Bootz

»Der er desværre alt for mange, der rammes af kræft, og mange har på en eller anden måde haft sygdommen inde på livet. Hvis ikke vi skulle hjælpe ved at bruge vores ansigter til det her foretagende, så ved jeg ikke, hvad det ellers skulle være,« forklarer Amalie Dollerup og bakkes op af 34-årige Andreas Jebro.

»Sådan en relativ lille indsats fra os kan gøre en stor forskel for andre mennesker. Det er blevet en folkesygdom, og det er enormt vigtigt at støtte op om. Vi var i hvert fald aldrig i tvivl om, hvorvidt vi skulle hjælpe, da vi blev spurgt,« fortæller Andreas Jebro.

Oveni den generelle støtte til kampagnen skal skuespillerparret også være med til at promovere den efterhånden famøse 'Knæk Cancer'-t-shirt, som de i år er i front for, og som udelukkende kan købes hos Boozt.com.

Knæk Cancer-ugen begynder mandag og løber i hele uge 43. Lørdag er det store indsamlingsshow, hvor Amalie Dollerup og Andreas Jebro vil sidde i call-centeret og modtage donationer.