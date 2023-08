Der er sket et færdselsuheld på Holbæk/ Kalundborgvej onsdag eftermiddag.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

»Vi får en anmeldelse 15.13, og der er meldinger om, at det er en lastbil og en personbil, der er involveret. Der er flere tilskadekomne, og det er hvad vi ved for nu,« oplyser vagtchef hos Midt- og Vestsjællands Politi Lasse Jensen.

Både politi, ambulancer og en lægehelikopter er også fremme ved ulykkesstedet, hvor vejen for nuværende er spærret i begge retninger. Politiet forventer, at det kommer til at være tilfældet i længere tid.

Opdateres.