Der er sket en alvorlig ulykke på Munke Bjergbyvej på det vestlige Sjælland.

Her er en personbil og en kabinescooter endt i en ulykke.

Meldingen lyder på, at der er alvorlig personskade, bekræfter vagtchef fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Jakob Jensen til B.T.

»Klokken 15.07 fik vi anmeldelsen omkring den her ulykke. Der er tale om en ulykke mellem en personbil og en kabinescooter.«

»Personen i kabinescooteren er kommet alvorligt til skade og er fløjet med lægehelikopter til Rigshospitalet.«

Der er tale om en 76-årig mand, som er kommet til skade.

I forbindelse med politiets arbejde har man også tilkaldt en bilinspektør.

Meldingen fra stedet er, at man godt kan passere, men at politiet fortsat er på stedet for at assistere bilinspektøren.

Familien til den 76-årige er underrettet.

B.T. følger sagen.