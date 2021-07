I flere år har Erhvervsstyrelsen optaget indgående telefonopkald til styrelsens kundecenter.

Der er bare et enkelt problem. Det må man ikke bare gøre uden et samtykke til det.

Derfor får Erhvervsstyrelsen nu alvorlig kritik af Datatilsynet. Det oplyser Datatilsynet på sin hjemmeside.

Samtalerne blev optaget, så de kunne bruges til oplæring og løbende uddannelse af kundecenterets medarbejdere eller til eventuel politianmeldelse, hvis Erhvervsstyrelsens ansatte skulle risikere at modtage trusler under telefonopkaldet.

Det har Erhvervsstyrelsen forklaret.

Men den går altså ikke.

Datatilsynet lagde vægt på, at det ud fra Erhvervsstyrelsens myndighedsopgaver måtte høre til sjældenheder, at borgere og virksomheder ringede ind og truede medarbejderne i en sådan grad, at styrelsen ville politianmelde.

Ligesom Datatilsynet også vurderer, at optagelser af telefonsamtaler til brug for oplæring og uddannelse af kundecenterets medarbejdere kun måtte ske på baggrund af et samtykke.

Derfor har Datatilsynet udtalt alvorlig kritik af Erhvervsstyrelsen.