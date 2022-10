Lyt til artiklen

Alle tog holder i øjeblikket stille på hele Sjælland.

Det oplyser DSB.

Det skyldes, at der har været en sikkerhedsbrist i forbindelse med et digitalt værktøj, som lokoførere bruger til at fremføre tog.

Det gælder alle tog inklusiv S-tog. Tidligere var meldingen fra DSB, at det var alle tog i hele landet, men det er siden ændret til kun at omfatte Sjælland.

Mens B.T. taler med en passager i et tog, der skulle være kørt klokken 9.20 fra Helsingør Station, lyder det over højttaleren i toget:

»Det her tog er aflyst. Der er forbindelse mod København med togbus klokken 11.20. Vi beklager.«

DSB kan ikke oplyse, hvornår togene forventes at køre igen.

»Vi arbejder på at få løst problemet og forventer, at det bliver løst hurtigst muligt,« lyder det fra Gregers Pind Lohse, kommunikationsmedarbejder hos DSB.

Hvad er hurtigt? Ti minutter eller to timer?

»Jeg har ikke nogen tidshorisont, men det er hurtigt,« siger han.

Når togene begynder at køre igen, skal rejsende forvente efterdønninger.

»Der kommer til at være masser af aflysninger, og man skal forvente forsinkelser resten af dagen,« siger Gregers Pind Lohse.

DSB forsøger at indsætte togbusser, men det er ikke muligt at skaffe togbusser alle steder, lyder det fra DSB.

Opdateres...