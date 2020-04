Idémanden bag de søde koncepter Paradis Is og Social Foodies, Thor Thorøe, har boet rundt omkring i verden. Blandt andet i Afrika som har inspireret hans liebhavervilla i Klampenborg.

En moderne, lavenergi-villa på 240 kvadratmeter, der stod færdig i 2017, men som Thorøe og hustruen Lisa Heidelbach nu har sat til salg.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Fra at være en byggegrund - som parret købte tilbage i 2003 - ved det grønne område Christiansholms Mose, er det nu et arkitekttegnet hus med syv værelser og en sø baghaven.

Et hus, der kan blive dit for 17,95 millioner kroner og en kvadratmeterpris på lige under 75.000 kroner.

Det er et lille stykke over den gennemsnitlige kvadratmeterpris på udbudte villaer, der lige nu er til salg i det dyre, nordsjællandske boligområde, der ligger på næsten 72.400 kroner pr. kvadratmeter i øjeblikket, hvor der er omkring 30 boliger til salg.

Afrika i Nordsjælland

Thor Thorøe - der tjente millioner på at bringe italiensk is til Danmark med Paradis - følger det søde spor videre med sit seneste projekt, Social Foodies: et socialt udviklingsprojekt og butikskæde med is og godter lavet på bæredygtige råvarer fra Afrika.

Der er da også spor af kontinentet i iværksætterens nordsjællandske hus med blandt andet et åbent afrikansk ildsted midt i stuen. Det skriver Boliga.dk.

I arkitekturen går inspirationen igen med mursten flere steder i en "blanding af rødlige nuancer fra den afrikanske jord og grålige anstrøg fra det danske vejr”, som liebhavermæglerkæden Ivan Eltoft Nielsen beskriver det i husets salgsopstilling.

Thor Thorøe solgte sin del af Paradis Is i 2010. Han flyttede til Afrika med sin kone og parrets to børn i 2008, hvor de boede i nogle år og startede flere ting op, deriblandt en chokoladefabrik.

Tilbage i Danmark har han nu otte Social Foodies-butikker over hele landet.

Se Thor Thorøes liebhavervilla her