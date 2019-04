Forskerne ved dog ikke, hvorfor de har fundet den sammenhæng.

Man skulle ikke tro, at der var en umiddelbar sammenhæng mellem lugtesans og død.

Alligevel viser forskning, at hvis ældre mennesker har dårlig lugtesans, er der næsten 50 procent større risiko for, at de dør i løbet af 10 år. Sådan lyder det i New Scientist på baggrund af et nyt studie. Det skriver Videnskab.dk.

Men grunden til sammenhængen er ikke klar.

Professor i epidemiologi og biostatistik fra Michigan State University Honglei Chen og hans kollegaer analyserede data fra mere end 2.000 personer i alderen 71 til 82.

Hver person blev testet for, hvor gode de var til at identificere 12 almindelige lugte - som for eksempel citron, kanel, benzin og røg.

Forskerne observerede forsøgspersonernes overlevelse de næste 13 år.

De, der klarede lugtetesten dårligt, og som ikke kunne identificere mere end 8 lugte, var med 46 procents større sandsynlighed døde efter 10 år, i forhold til dem der havde god lugtesans.

Men hvorfor?

Forskerne overvejede, om en dårligere lugtesans kunne mindske en persons appetit og dermed føre til vægttab og dårligere helbred.



Men forskerne fandt ud af, at vægttab, demens og Parkinsons kun var dødsårsag hos 30 procent af den gruppe, der havde højere dødelighed.

Professor Robert Howard fra University College London, der ikke deltog i studiet, finder studiet interessant, siger han til Daily Mail:

»Dårlig lugtesans kan være en markør for alderdom og skal tages alvorligt hos ældre mennesker af deres læger.«

Kevin McConway, der er professor i statistik på The Open University, opfordrer dog til, at man tolker sammenhængen forsigtigt:

»Problemet med observationsforskning er, at det er umuligt med sikkerhed at slå fast, hvad der er skyld i hvad,« siger han til mediet.

Studiet er publiceret i Annals of Internal Medicine.

