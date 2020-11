Den dag Ugur Sahin og Özlem Türeci blev gift, stod som på alle andre dage først op og tog på arbejde.

Selve vielsen blev foretaget i ydmyge rammer på rådhuset i den tyske by Mainz. Efterfølgende fandt parret igen deres hvide kitler frem og fandt mere tid til deres forskning.

Det er 18 år siden. Mandag i denne uge kom det frem, at ægteparret står bag en af de største medicinske gennembrud i kampen mod covid-19: Den vaccine, der har vist lovende resultater og sandsynligvis kan tages i brug allerede engang efter nytår. Og sandsynligvis kan ende med at hjælpe millioner af mennesker over hele verden.

Anekdoten fra deres bryllupsdag i 2002 går igen i de fleste portrætter af 55-årige Ugur Sahin og 53-årige Özlem Türeci. Den viser deres dedikation til forskningen, lige siden de mødte hinanden som unge studerende – uanset i hvilken retning det er gået.

Ugur Sahin. Foto: FABIAN BIMMER Vis mere Ugur Sahin. Foto: FABIAN BIMMER

Egentlig har deres firma, Biontech, fokus på kræftforskning, men allerede da coronavirussen dukkede op tidligt på året, skiftede selskabet hurtigt spor. Der blev hyret 500 nye medarbejdere, og fokus blev i stedet at udvikle en vaccine.

»Vi føler, det er vores pligt at udnytte vores teknologi og ekspertise inden for immunforsvaret til at hjælpe med at løse krisen, der er opstået med covid-19-pandemien,« som Ugur Sahin har udtrykt det på Biontechs hjemmeside.

Det er det firma, som han og Özlem Türeci grundlagde i 2008. Og det er det firma, som står bag den banebrydende vaccine i samarbejde med blandt andre medicinalgiganten Pfizer.

Efter offentliggørelsen af de lovende resultater i mandags eksploderede værdien af Biontech. Ifølge Forbes blev firmaet samme dag lige over en 12,5 milliarder mere værd – så det nu har en samlet værdi på over 150 milliarder kroner.

Özlem Türeci. Vis mere Özlem Türeci.

Sagt med andre ord blev Ugur Sahin og Özlem Türecis private formue også øjeblikkeligt 3,1 milliarder kroner større, og den nåede dermed op på samlet 28 milliarder kroner. De er i dag blandt de 100 rigeste i Tyskland.

Sådan så det bestemt ikke ud til at ende, da Ugur Sahin som fireårig kom til Tyskland fra Tyrkiet som immigrant. Hans far fik dengang arbejde på en Ford-fabrik i Köln. Özlem Türeci er født i Tyskland, men hendes forældre immigrerede ligeledes fra Tyrkiet i årene inden.

Den beskedne baggrund præger stadig Ugur Sahin, der sidder i direktørstolen i Biontech.

På trods af den store succes møder forskeren stadig op til forretningsmøder iført jeans. Stadig med en cykelhjelm på hovedet og en rygsæk kastet over skulderen. Det fortæller Matthias Kromayer, der igennem årene har været en af pengemændene bag Biontech.

»På trods af resultaterne har han aldrig ændret sig fra at være utroligt udmyg og symptatisk,« siger Matthias Kromayer ifølge Reuters.

Samme sted kalder Matthias Theobald, en kollega til Ugur Sahin gennem 20 år, ham ligeledes for »meget beskeden og ydmyg«.

»Men han ønsker at skabe forudsætninger for, at han kan realisere sine visioner, og det er her, at hans ambitioner langtfra er beskedne,« siger professoren fra univeistetet i Mainz.

Det er også her, at Biontech har hovedsæde. Og hvor ægteparret Ugur Sahin og Özlem Türeci stadig bor med deres teenagedatter.

Det nuværende gennembrud med den potentielle covid-19-vaccine er endda ikke første gang, at Ugur Sahin og Özlem Türeci rammer plet.

I 2001 grundlagde de deres første firma, Ganymed Pharmaceuticals. Det solgte de i 2016 for lige knap ni milliarder kroner.

Nu har ægteparret så hævet barren yderligere.

Ugur Sahin sagde i mandags, da de kunne fortælle omverdenen om de positive resultater med covid-19-vaccinen, at han tidligere på året ikke havde nogen forestilling om, hvor stor en opgave det faktisk ville blive.

»Sådan vil man normalt ikke sige som seriøs videnskabsmand, men jeg følte, at det var muligt helt fra begyndelsen,« lød det fra Ugur Sahin.