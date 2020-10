Man bør som bilist, gående eller cyklist ikke nærme sig et området nær Herstedvester Fængsel i Albertslund ved København.

'Undgå området i videst muligt omfang,' lyder det i et tweet fra DR P4 Trafik.

Det drejer sig specifikt om et stykke af Roskildevej, som er spærret af politiet mellem Damgårdsvej og Herstedvestervej.

Her har politiet i øjeblikket gang i en større aktion, efter at livstidsdømte Peter Madsen tirsdag formiddag ved 10-tiden er flygtet fra fængslet. Følg B.T.s liveblog om den dramatiske situation i bunden af artiklen

Den trafikale situation er ekstra presset, fordi Herstedvestervej desuden et andet sted er spærret på grund vejarbejde.

Den store politiaktion er op mod kl. 13 stadig i gang. Politiet har tidligere meldt ud, at hvis man befinder sig i området, skal man 'efterkomme vores anvisninger'.

Politiet har bekræftet over for B.T., at det den flygtede fange er Peter Madsen. Han blev i 2018 idømt en livstidsstraf for mordet på den svenske journalist Kim Wall – den har han indtil i dag afsonet bag låste døre i Herstedvester Fængsel.