Kviksand kan se uskyldigt ud, men kan være livsfarligt.

Heldigvis er ingen kommet til skade omkring den nyanlagte klimasø ved Præstø. Dog advares der nu mod kviksand med skilte, som er opsat hele vejen rundt om søen, skriver Sjællandske Nyheder.

Det sker, efter en hund løb ud i området og sank ned i den bløde jord. Om hunden kom fri igen, melder historien ikke noget om.

Den nye klimasø blev anlagt tilbage i november 2020 for at forhindre oversvømmelser fra Tubæk Å, der løber igennem Præstø. Der har nemlig været store problemer med åen, fordi den løb over sine bredder, når det regnede kraftigt.

Men selvom den nye klimasø afhjælper det problem, skaber det altså andre udfordringer. I hvert fald midlertidigt.

»Området har ikke sat sig endnu, og når det regner, så kan vandet ikke finde væk igen,« forklarer Jimmi Spur Olsen, vandløbsmedarbejder i Vordingborg Kommune, til Sjællandske Nyheder.

De har dog en stærk formodning om, at det sætter sig til sommer, og at problemerne derfor vil ophøre.

Men indtil da må borgerne væbne sig med tålmodighed og være forsigtige, når de går en tur i området. Flere har efterlyst en indhegning af området, så de kan være helt på den sikre side, men det har kommunen ikke planer om, forklarer Jimmi Spur Olsen.